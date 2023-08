News Oroscopo di settembre: 4 segni saranno travolti da una montagna di soldi | Scopri se sei tu! Di Ambra Ferri - 24

Settembre è ormai alle porte e siete curiosi di sapere cosa accadrà? Vi rispondono le stelle: ecco quali segni zodiacali si arricchiranno.

Dopo le vacanze estive si pensa sempre alle proprie finanze: con l’arrivo di settembre si torna alla routine quotidiana, tra lavoro, studio e famiglia. Ma cosa bisogna aspettarsi da questo 2023? E sopratutto, quali segni saranno baciati dalla fortuna?

Le stelle sono in grado di dirci quali segni zodiacali verranno travolti dal denaro e quali saranno meno fortunati. Abbiamo stilato una classifica dei segni che gioveranno di più durante il mese di settembre. Scopri se c’è il tuo!

La fortuna è una ruota che gira e questo mese si ferma a favore del segno del Leone: inizia un periodo d’oro per voi, che non dimenticherete in fretta. A settembre raccoglierete tutto ciò che avete seminato durante l’anno e le vostre tasche si gonfieranno. Questo vi permetterà di togliervi qualche sfizio a cui in passato avete dovuto rinunciare. Potete dire addio alle preoccupazioni finanziarie: la Dea Bendata è decisamente dalla vostra parte!

I 4 segni fortunati

Anche per il segno del Toro si apre un mese positivo. Siete reduci di un periodo complicato, ma finalmente inizia per voi la fase di ripresa, che porterà positività e denaro nella vostra vita. È un mese favorevole per voi, durante il quale potete dare vita ai vostri sogni nel cassetto, compresi tutti quei progetti irrealizzati. Abbiate fiducia in voi stessi: a settembre tutto è possibile.

Sarà un mese di rinascita anche per il segno della Vergine. Avete tutte le carte in regola per affrontare le difficoltà che incontrerete sul vostro cammino, non scoraggiatevi. Riuscirete a superare gli ostacoli nel migliore dei modi. É il momento di mostrare chi siete davvero, di mettere in campo tutta la vostra forza e determinazione, solo così potrete uscirne più forti di prima e trarne preziosi insegnamenti.

Cosa aspettarsi dal mese di settembre

Chiude la classifica c’è il segno dello Scorpione, per cui si apre un ottimo periodo in ambito lavorativo. Per gli occupati potrebbe arrivare una promozione inaspettata, mentre chi sta cercando lavoro è probabile che trovi ciò che desiderava da tempo. Cogliete al volo le nuove opportunità e non fatevi bloccare dalla paura di uscire fuori dagli schemi: è il momento di mettervi in gioco e scoprire quali sono le vostre qualità.

Se volete scoprire come sarà il mese settembre sotto altri punti di vista, allora ecco un altro approfondimento che fa per voi. Ricordatevi: le stelle ci guidano e non sbagliano mai, meglio ascoltarle!