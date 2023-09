News Grande Fratello: concorrente buttato fuori, già oltrepassati i limiti | Ha detto quello che… Di Didi Kera - 19

Il reality show ha già i suoi primi grattacapi e sta valutando di eliminare uno dei concorrenti appena entrati a causa di una violazione.

I nuovi programmi del palinsesto autunno/inverno hanno quasi tutti preso il via. Tra questi, abbiamo visto l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, andata in onda lo scorso lunedì su Canale5. Quest’anno, il GF non sarà come quelli precedenti, dal momento che i concorrenti provengono sia dal mondo dello spettacolo che dalla vita comune.

Infatti, i coinquilino sono sia VIP che NIP, vale a dire persone comuni. Questa ventata di novità è stata introdotta dopo che la scorsa edizione è precipitata talmente tanto nel trash e nel volgare da spingere Pier Silvio Berlusconi a rivoluzionare il reality show più seguito di sempre. Ma il programma non è partito proprio con il piede giusto.

Pare proprio che uno dei nuovi concorrenti abbia già oltrepassato i limiti del dovuto e sia andato contro le regole ancora prima di mettere piede dentro la casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando del concorrente Giuseppe Garibaldi, un nome che subito ci riporta alla mente un grande personaggio storico. I due non sono imparentati: si tratta soltanto di un caso di omonimia.

Il concorrente è un giovane calabrese, proveniente da Santa Cristina d’Aspromonte, che lavora come bidello precario in una scuola del Veneto. La posizione di Giuseppe nel reality show di Mediaset sta vacillando molto, dato che il giovane non ha rispettato alcune precise regole della trasmissione.

Cos’ha combinato Giuseppe Garibaldi

Sembra che Garibaldi abbia preannunciato la sua partecipazione al Grande Fratello ad alcune sue conoscenze, andando contro il regolamento del gioco stesso. Questa divulgazione è stata sottolineata da Deianira Marzano, esperta di gossip, che ha evidenziato come Giuseppe abbia spoilerato il suo ingresso nella casa ancora prima del comunicato ufficiale, quindi aveva detto quello che avrebbe fatto.

Inoltre, un altro problema è rappresentato dal fatto che Giuseppe ha già partecipato ad un programma televisivo. I concorrenti scelti tra le persone comuni devono essere dei neofiti in materia di spettacolo e, quindi, significa che non devono aver preso parte ad altri programmi prima del GF.

I precedenti di Giuseppe Garibaldi

Invece, pare proprio che il giovane calabrese ha partecipato a Tipi da Crociera, una sketch comedy andata in onda su Italia1 qualche tempo fa. Questa trasgressione delle regole del reality è stata messa in luce da Amedeo Venza, altro esperto di gossip, rendendo più difficile la permanenza di Giuseppe al Grande Fratello.

Il programma è molto severo circa il rispetto delle sue regole e la loro violazione può portare all’immediata espulsione. Molti fan del Grande Fratello e analisti di reality tv credono che Giuseppe Garibaldi ha poche speranze di rimanere ancora nella casa. Staremo a vedere che cosa avranno deciso nelle prossime puntate.