News Grande Fratello: slitta la data all’ultimo secondo, cosa succede? | Ecco il motivo Di Didi Kera - 20

Il reality show più noto di sempre inizierà molto presto e avrà diversi cambiamenti, tra cui anche il giorno della programmazione.

Il reality show più longevo e amato della televisione italiana sbarcherà presto su Canale5. Stiamo parlando del Grande Fratello, che vedrà al timone della sua conduzione il noto giornalista e ormai esperto in materia Alfonso Signorini. Gli italiani non vedono l’ora di scoprire le grandi novità che questa nuova stagione porterà con sé.

Infatti, l’ultima edizione ha lasciato un segno negativo per quanto riguarda contenuti e trash e Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rivoluzionare il reality, puntando tutto sulla sobrietà. Il cast di quest’anno vedrà mescolarsi insieme personaggi famosi ed emeriti sconosciuti. I concorrenti faranno, quindi, parte sia del mondo dei VIP che di quelli dei NIP.

La casa più spiata d’Italia sarà presentata da Signorini, come gli anni scorsi, ma quest’ultimo non sarà affiancato da personaggi sopra le righe, pronti per scatenare volgarità e zuffe come gli anni scorsi, ma lo accompagnerà Cesara Buonamici, storica giornalista del TG5 che si spera porti un po’ di eleganza e sobrietà a questo reality.

La nuova edizione del GF avrà, dunque, una natura ibrida, con coinquilini famosi e con gente comune che ha partecipato ai casting come si faceva anni fa. La data d’inizio è prevista per l’11 settembre 2023, quindi siamo veramente vicini all’esordio di questa nuova edizione. Tuttavia, ci sono stati dei cambiamenti per i giorni della messa in onda.

Quando andrà in onda la nuova edizione del GF

Dal momento che il Grande Fratello inizierà l’11 settembre, possiamo stare tranquilli del fatto che i prossimi lunedì li avremo occupati dal reality. Ma siccome sappiamo che il GF ha il doppio appuntamento, quando verrà messa in onda la seconda puntata settimanale?

Guardando al passato, ci verrebbe da dire che il giovedì sarà il secondo giorno dedicato al GF ma, invece, non sarà così. Infatti, la nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda tutti i lunedì e venerdì. Questo decisione è stata decisa dai vertici Mediaset per non sovraccaricare la tv di programmi irresistibili al pubblico italiano.

Concorrenti confermati e altri in dubbio

Secondo quanto riportato dal sito DavideMaggio.it, da settembre sarebbe dovuto andare in onda anche Ciao Darwin, occupando il venerdì sera. Ma, dal momento che dal prossimo 22 settembre inizierà Tale e Quale Show, condotto su Rai1 da Carlo Conti, i vertici Mediaset hanno preferito posticipare la nuova edizione di Paolo Bonolis per non intaccare con quella di Conti.

Quindi, il venerdì sarà per il GF e il giovedì per la nuova fiction con Massimo Ranieri La voce che hai dentro. Tra i primi concorrenti confermati del GF abbiamo Alex Schwarzer, campione olimpico di maratona, e Beatrice Luzzi, attrice di Vivere ed interprete di Eva Bonelli. Inoltre, ci sarà anche Giampiero Mughini. Da confermare, invece, abbiamo Fiordaliso, Ciro Petrone e Samira Lui.