News Grande Fratello 8: adesso ci sono i nomi dei concorrenti e fanno paura | Incredibile Di Didi Kera - 17

La lista dei personaggi famosi per la nuova edizione del reality show è uscita e già promette episodi memorabili.

Per la nuova edizione del 2023, la Mediaset ha deciso che i coinquilini della casa più spiata d’Italia non dovranno essere tutti famosi e già noti dal pubblico italiano. Infatti, il Grande Fratello 23 avrà come concorrenti sia VIP che NIP.

Sebbene il cast non sia confermato al 100% ed alcuni nomi potrebbero essere ancora celati o da confermare per certo, una lista di ben 13 nomi è saltata fuori e promette molte chiacchiere in merito. Alfonso Signorini si è dato da fare durante l’estate e questo è il suo risultato finale.

Anche se non è confermato con assoluta certezza, i concorrenti papabili per la nuova edizione del GF 2023 sono i seguenti. Samira Lui: professoressa a L’Eredità e concorrente a Tale e Quale Show, potrebbe attirare una grossa fetta di pubblico; Cristina Scuccia: dopo The Voice e L’Isola dei Famosi, l’ex suora potrebbe cimentarsi anche in questo reality; Alex Schwazer: ex campione olimpico, squalificato per tre anni dalla disciplina sportiva per essere risultato positivo a un controllo antidoping.

Francesco Muzzi: conosciuto ed apprezzato dal pubblico per la partecipazione a Matrimonio a Prima Vista; Rosanna Fratello: cantante molto amata dagli italiani che potrebbe sorprenderci con la sua forza d’animo; Claudio Sona: primo tronista omosessuale di Uomini e Donne che porterebbe inclusività all’interno della casa del Grande Fratello.

Volti molto amati dagli italiani

Silvia Magarre: nota al pubblico del Bel Paese per aver preso parte alla trasmissione Primo Appuntamento; Justine Mattera: showgirl dagli USA, amata dagli italiani, potrebbe dare al GF quel tocco di glamour d’oltreoceano;

Fiordaliso: cantante italiana molto apprezzata che darebbe una botta di novità e potenza al reality; Brigitta e Benedicta Boccoli: sorelle, attrici e note agli italiani per il loro talento; Donatella Rettore: la presenza della famosa cantante potrebbe portare una ventata di novità ed energia nel GF.

Altri tre VIP indimenticabili

Marcella Bella: un altro nome che compone la storia della musica italiana e la sua presenza farà certamente la differenza all’interno della casa; Ninetto Davoli: attore molto amato che porterebbe cultura cinematografica e teatrale nel reality show. Infine, abbiamo Corrado Tedeschi: conduttore e attore tv, esperto del piccolo schermo che porterebbe intellettualità nel gruppo.

Questi sono i 13 nomi che potrebbero prendere parte al cast definitivo del Grande Fratello 2023. Non abbiamo ancora la conferma al 100% e, quindi, sarà divertente e sorprendente scoprire chi realmente farà parte del cast della nuova edizione, quando inizierà su Canale5 il prossimo autunno.