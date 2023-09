News Oroscopo fausto: una valanga di ricchezze e ardore tutte per loro | Metà settembre invidiabile Di Federico Del Ferraro - 9

Finalmente un po’ di buone notizie da parte dell’oroscopo per alcuni segni zodiacali: rientri anche tu fra i fortunati?

Per quelli che si affidano mensilmente o addirittura quotidianamente all’oroscopo, è meglio drizzare le orecchie, perché ci sono delle grosse novità dietro l’angolo che potrebbero riguardarvi. Gli astri rivelano cose di noi stessi e del mondo che ci circonda di cui non possiamo renderci conto con i soli cinque sensi, e possono prepararci ad affrontare momenti difficili in vari ambiti della nostra vita.

Così come i momenti difficili però, l’oroscopo può essere ancora latore di buone nuove. Ad oggi la vita è molto difficile fra lavoro, famiglia e società, e periodi di fortuna sono più che bene accetti. Stavolta toccherà a tre segni in particolare di raccogliere i frutti seminati dalla Dea Bendata.

Ma, anzitutto, di che periodo stiamo parlando? Non si tratterà di una buona sorte passeggera bensì di intere settimane di distensione. Avrai tempo e modo di sistemare molte cose e di ricevere tante buone notizie, quindi capiamo subito quali sono i segni che potranno beneficiare della benedizione delle stelle.

Che tu abbia problemi lavorativi, una situazione sentimentale malmessa o dei polverosi progetti nel cassetto, avrai modo di toglierti più di qualche soddisfazione a brevissimo. Non tutto è oro quel che luccica però: cerca di sfruttare il periodo positivo per gettare le basi di qualcosa di concreto, perché neanche la fortuna più pura dura per sempre.

Sagittario e Cancro i primi due segni fortunati

Saranno tre i segni zodiacali baciati dalla fortuna nel futuro imminente. Partiamo con il primo, il Sagittario. Questo segno godrà di una grossa buona notizia in ambito lavorativo, ma il bonus alle finanze andrà gestito al meglio in attesa di spese impreviste che potrebbero essere in agguato. Vivrete bei momenti personali e, se siete in cerca di una persona speciale, tenete gli occhi ed il cuore bene aperti.

Il Cancro avrà anch’esso un simile destino. Anche in questo caso infatti lavoro ed amore sono i due campi più prolifici: potreste ottenere un aumento o una promozione, mentre le delusioni amorose saranno presto nel passato e avrete altro di fronte a voi, qualcuno che vi merita davvero.

Anche lo Scorpione fra i fortunati

Lo Scorpione è il terzo e l’ultimo segno che al momento guida l’oroscopo. Un periodo duro sta finalmente giungendo al termine e vedrete la luce in fondo al tunnel; anzi, all’uscita del tunnel troverete un importante bivio. Infatti gli Scorpione potrebbero avere a che fare con una decisione importante che potrebbe davvero rivoluzionare la vostra vita al meglio, quindi fate attenzione.

Anche l’aspetto economico sarà più roseo e potreste trovare nuovi lavori o saldare dei debiti che vi ancoravano al fondo da troppo tempo, lasciandovi liberi di inseguire i vostri obiettivi con più leggerezza.