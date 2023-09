News Preparati per andare a Sanremo: informazioni accurate su cosa devi fare | Spettacolo emozionante Di Didi Kera - 18

Se desideri prendere parte all’evento canoro più famoso d’Italia (e non solo), ecco come arrivare nella Città dei Fiori.

Sanremo è una città della Liguria, situata lungo la costa occidentale e conosciuta anche con il nome di Città dei Fiori. Stiamo parlando di una località molto turistica, che attrae persone da tutto il mondo non soltanto per il ben noto Festival della canzone italiana.

Infatti, Sanremo ospita il mercato dei fiori più importanti di tutta Europa, sostenuto e gestito da molti professionisti del settore che hanno creato un business intoccato dalle flessioni per decenni. La città di Sanremo è anche legata al mondo dello sport.

Nella fattispecie, il ciclismo è il protagonista. Infatti, Sanremo ospita la classica di ciclismo Milano-Sanremo: uno degli appuntamenti storici ed imperdibili per tutti gli appassionati di ciclismo, seconda soltanto al Giro d’Italia.

Inoltre, la città è ricca di altre attrattive turistiche come, ad esempio: il Casinò Municipale, i reperti d’epoca romana, mare che riesce ad affascinare ogni persona proveniente da qualsiasi parte del mondo e la relativa vicinanza con una delle mete più ambite dai turisti, sia italiani che stranieri. Stiamo parlando delle famosissime Cinque Terre.

Perché Sanremo è Sanremo

Tuttavia, malgrado la città fornisca diverse possibilità di svago e attrazioni turistiche di ogni tipo, Sanremo è conosciuta nel mondo intero soprattutto per il Festival della canzone italiana. Negli anni, questa manifestazione canora ha attirato curiosi ed appassionati di tutto il mondo, comprese le celebrità internazionali.

Ma se vogliamo visitare la città di Sanremo e, perché no, prendere parte anche la Festival della canzone italiana, dobbiamo sapere come raggiungere la località. Prendiamo in considerazioni ogni tipo di mezzo e ogni provenienza geografica, sia nazionale che internazionale.

Come raggiungere Sanremo

Se si opta per il treno, meglio scegliere quelli ad alta velocità. Ci sono corse ogni ora tra Genova e Sanremo quindi, preso il treno che ti porta nel capoluogo ligure, aspetti quello per Sanremo, che non tarderà ad arrivare. Se viaggi in auto, la via più veloce è l’Autostrada A10 che segue la costa dal confine francese a Genova.

Se decidi di prendere l’aereo, la scelta più adatta è quella di atterrare all’aeroporto di Genova, oppure è utile noleggiare una macchina dopo essere arrivati a Fiumicino. Invece, se ci spostiamo in nave, Genova è facilmente raggiungibile da Brindisi, Bari, Civitavecchia o Livorno. Dopo essere arrivati al porto, prendete un autobus o una vettura per raggiungere la città di Sanremo. Il Teatro dell’Ariston vi aspetta: si trova in centro, in Corso Matteotti.