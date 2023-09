News Fabrizio Corona paparazzato nel locale gay, scatta il bacio | Ormai non si nasconde più Di Didi Kera - 8

L’ex re dei paparazzi ha finalmente espresso la sua opinione in merito e le sue parole hanno rivelato dettagli personali inaspettati.

Da qualche settimana, l’imprenditore Fabrizio Corona è al centro del mondo del gossip assieme al suo amico di vecchia data, ovvero il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Il medico ha svelato a Dagospia che l’ex re dei paparazzi gli avrebbe fatto una proposta di matrimonio. Urtis è molto innamorato, ma teme che ci sia un secondo fine dietro tale richiesta.

Giacomo ha espresso così le sue perplessità a Roberto D’Agostino: “Mi auguro che non lo faccia solo per business”. Per il momento, pare proprio che Corona non abbia ancora commentato le dichiarazioni del chirurgo. Tuttavia, i suoi fan si domandano che rapporto ci sia tra lui e Urtis, dato che è risaputo che sono legati molto stretti l’uno all’altro.

Urtis ha parlato molto della loro amicizia in vari programmi televisivi, raccontando: “Un giorno ero in aeroporto, vedo questo bellissimo ragazzo e rimango colpito. […] Lui era già molto famoso. Poi però è finito in carcere e l’ho lasciato perché lui doveva pensare alla sua situazione.

Io però lo andavo a trovare, adesso è fuori e sono felicissimo che stia bene. […] Su Corona non posso scendere nei particolari, sono dettagli che riguardano anche lui e non rivelo”. Per il momento, Fabrizio non ha lasciato dichiarazioni in merito alle affermazioni fatte dal medico e non ha parlato nemmeno della loro relazione e di che tipo sia quest’ultima.

Gli amori di Fabrizio Corona

Per quello che è trapelato finora e che è stato reso pubblico, l’ex re dei paparazzi ha sempre avuto relazioni sentimentali soltanto con le donne. Tra quelle più famose, ci sono Nina Moric (dalla quale ha avuto anche un figlio, Carlos Maria), Belen Rodriguez e Silvia Provvedi (una delle due gemelle del duo le Donatella).

L’uomo non ha mai parlato apertamente di una presunta bisessualità, ma nel 2012 è stato intervistato dalla drag queen La Wanda Gastrica al Mamamia, famoso locale LGBTQ+ in Toscana. La drag queen ha fatto delle domande a Corona in merito ad un certo chirurgo e al loro rapporto e sul fatto che Fabrizio sia legato al mondo LGBTQ+ in qualche modo, secondo delle voci.

La confessione di Fabrizio Corona

L’uomo ha sorvolato la domanda specifica della drag queen ed ha quindi evitato di parlare direttamente di Giacomo Urtis. Tuttavia, ha espresso il suo parare circa il mondo LGBTQ+ e l’omosessualità in generale. Fabrizio Corona ha affermato di non aver avuto dubbi nell’entrare in un locale del genere, dicendo:

“Se c’ho pensato? No, io amo i gay […] L’omofobia? Io penso che la Chiesa oggi si debba vergognare di rappresentare la fede, perché oggi il Vaticano è più corrotto della malavita. Sono a favore dei matrimoni tra omosessuali, sì ai matrimoni gay, sì ai matrimoni omosessuali. Hanno tutti diritto a formare una famiglia, le cose qui devono cambiare”.