News Lutto a Mastechef: è morto il giudice più amato di tutti, trovato corpo senza vita | Trauma fulmineo Di Mia Lonigro - 15

È venuto a mancare un importante giudice di Masterchef in circostanze tragiche: la scomparsa ha scosso tutti!

Il mondo della cucina è in lutto per la scomparsa improvvisa del giudice di MasterChef Australia, Jock Zonfrillo, all’età di soli 46 anni. La notizia della sua morte ha scosso gli animi non solo dei fan dello show, ma anche dei suoi colleghi chef e dei giudici di MasterChef sia in Australia che in tutto il mondo.

MasterChef Australia è un programma televisivo di cucina competitiva che mette alla prova le abilità culinarie di aspiranti chef provenienti da diverse regioni dell’Australia. La trasmissione è nota per il suo alto livello di competizione e per la presenza di giudici esperti che valutano le prestazioni dei concorrenti.

Jock Zonfrillo è stato un giudice molto rispettato e amato nel programma sin dal suo ingresso nel 2019. La sua passione per la cucina e la sua capacità di ispirare i partecipanti lo hanno reso una figura iconica dello show.

La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dall’emittente Network 10 e ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso le principali testate giornalistiche globali, tra cui la BBC e la CNN. Sebbene non siano state fornite informazioni dettagliate sulla causa della sua morte, si presume che sia avvenuta in modo naturale. Il 30 aprile di quest’anno, il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua casa di Melbourne, lasciando il mondo della gastronomia in uno stato di shock.

Origini e successo

Jock Zonfrillo era originario di Glasgow, in Scozia, nato nel 1976. Dopo aver trascorso alcuni anni a Londra, ha fatto il grande passo trasferendosi in Australia nel 1999, dove ha iniziato a costruire la sua carriera culinaria. In Australia ha trovato un grande successo grazie al suo talento e alla sua dedizione alla cucina.

Oltre al suo impegno televisivo, Jock Zonfrillo aveva una vita familiare. Lascia una moglie Lauren Fried e quattro figli, che ora devono affrontare questa tragica perdita.L a sua morte ha colpito profondamente i suoi colleghi chef e giudici di MasterChef Australia, tra cui Melissa Leong e Andy Allen, che hanno condiviso messaggi di cordoglio sui social media, elogiando la sua passione per la cucina e il suo spirito gentile. Anche chef internazionali di fama mondiale come Gordon Ramsay hanno espresso il loro dolore per la perdita di un amico e collega stimato.

I progetti infranti

Jock Zonfrillo aveva anche programmi futuri legati al mondo della cucina. Era prevista una puntata con il celebre chef britannico Jamie Oliver proprio il primo maggio, un evento che molti fan dello show attendevano con ansia.

Purtroppo l’uomo ad appena 46 anni è scomparsi e mentre il mondo piange la sua scomparsa, ciò che resta è il suo impatto duraturo sulla cucina e la sua eredità che vive attraverso i piatti che ha creato e gli chef che ha influenzato.