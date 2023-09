News È impossibile: il quiz matematico risolto da 1 persona su 3 | Se ci riesci sei un genio Di Federico Del Ferraro - 13

Questo quiz matematico testerà le tue abilità di logica e di calcolo in pochi secondi: riuscirai a risolverlo?

A volte sentiamo la voglia di una sfida per il nostro intelletto. Niente esami o studi da fare, ma il semplice uso della logica per risolvere quiz o problemi che possiamo trovare facilmente in rete. Alcuni sono troppo facili, altri troppo difficili, per non parlare di quelli che richiedono dei pagamenti per la soluzione. Tremendi.

Ci sono però dei quiz che consentono di mettere alla prova la propria abilità su un determinato argomento in pochi secondi e che stuzzicano la nostra logica. Vi proponiamo dunque un quiz logico-matematico che testerà in maniera definitiva la vostra scaltrezza e velocità di ragionamento matematico. Il quiz è il seguente:

5+6=41

3+4=19

1+3=?

Come potete vedere si tratta di tre addizioni che riportano però dei risultati a prima vista “errati”; tra virgolette perché la matematica ci dice chiaramente che 5+6 non fa 41, ma la logica dietro questo quiz afferma invece che l’operazione è giusta. Ciò che si nasconde dietro questo ragionamento è la soluzione del test.

Prendete tutto il tempo che vi serve per fare i vostri calcoli, ma il tempo medio a disposizione è di venti secondi. Armatevi di orologio e partite, la soluzione la troverete più avanti nell’articolo.

La prima soluzione

Il quiz nasconde in realtà due soluzioni, due modi di leggere le operazioni matematiche che portano entrambe allo stesso risultato. Partiamo dalla prima soluzione: il trucco è moltiplicare il secondo addendo per sé stesso e solo in quel momento sommarlo al primo addendo. I risultati saranno quindi questi:

5+6×6=5+36= 41

3+4×4=3+16= 19

1+3×3=1+9=10

Se siete giunti al numero 10 come soluzione del quiz, complimenti, perché avete risolto il problema correttamente. Avete pensato fuori dagli schemi, riuscendo a capire che una operazione matematica nasconda era necessaria per far tornare i conti. Se il vostro risultato è stato diverso da 10 non disperare: potrebbe coincidere con la seconda soluzione.

La seconda soluzione

La seconda soluzione si basa sempre sul principio di una operazione matematica aggiuntiva – altrimenti non riusciremmo a raggiungere il risultato così alto – ma stavolta basterà moltiplicare fra loro i due addendi e poi sommare il prodotto all’addizione degli stessi. Vediamolo sotto forma di numeri per rendere il procedimento più chiaro:

5×6+5+6=30+5+6=30+11= 41

3×4+3+4=12+3+4=12+7= 19

1×3+1+3=3+1+3=3+4=7

Secondo questo secondo ragionamento il risultato corretto è 7, e si tratta semplicemente di un modo diverso di approcciare i calcoli. Stavolta abbiamo lavorato con le cifre a nostra disposizione, usando nell’ordine corretto sia l’addizione – già proposta dal quiz – sia la moltiplicazione.

Come è andato il quiz? Sei riuscito a risolverlo e se sì, con quale soluzione ed in quanto tempo? Risolvere un test del genere dimostra rapidità di pensiero e capacità di adattamento, in quanto con pochi strumenti a disposizione si è riuscito a comprendere l’inganno nascosto.