News Quiz matematico per veri campioni: trova il numero mancante | Pochissimi ci riescono Di Ambra Ferri - 18

Il test matematico di oggi è un vero rompicapo che potrebbe mandarvi in tilt. Solo i veri geni riescono a risolverlo. E tu, sei uno di loro?

Se ami metterti in gioco, questo è il test che fa per te. Si tratta di un difficilissimo enigma numerico, che metterà a dura prova la tua mente e i tuoi nervi. Infatti, è davvero complicato da risolvere e potreste non riuscire a trovare la soluzione al primo tentativo.

Moltissime persone hanno provato a indovinare il numero mancante, utilizzando le proprie capacità logiche e di calcolo, ma oltre a queste ci vuole molta intuizione. Inoltre, la difficoltà consiste nel trovare la soluzione entro il tempo previsto.

Non ti resta che osservare l’immagine proposta e spremere le meningi. Riesci a trovare il numero mancante? Se ce la fai, sappi che sei un’eccezione tra tanti.

Metti alla prova le tue capacità mentali

I test numerici o della personalità vengono spesso considerati dei giochi per bambini o dei semplici passatempo. In realtà, sono molto di più: si tratta di strumenti utilissimi a mettere alla prova le proprie capacità e stimolare la mente. Sono talmente preziosi che vengono consigliati ai pazienti anche da psicologi e psichiatri: infatti, i quiz permettono di tenere fresca la mente e ritardarne l’invecchiamento.

Il test che vi proponiamo oggi vi darà la possibilità di sfoggiare le vostre abilità analitiche e intellettive. Solo i veri geni, però, riescono ad arrivare alla soluzione nel tempo previsto. Per vincere, bisogna rispondere a una semplice domanda: qual è il numero mancante? Se non siete mai stati bravi in matematica, non temete: per risolvere questo test non bastano delle buone capacità di calcolo, perché devono essere unite a un buon intuito. Provate a concentrarvi sulla foto proposta e a indovinare la soluzione. Una volta scoperto di quale si tratta, rimarrete stupiti di quanto fosse facile.

Il numero mancante: soluzione

Se siete riusciti a risolvere il test in cinque minuti, complimenti! Siete dei fuoriclasse, perché pochissime persone sono riusciti a farlo. Se, al contrario, avete riscontrato difficoltà, non demoralizzatevi: con un po’ di allenamento la vostra mente si abituerà a risolvere a questo tipo di stimoli e potrete diventare dei veri campioni.

Intanto, ecco un esempio per risolvere il test. Come è possibile che 7,2 = 59 o che 5,3 = 28 e che 9,1 = 810, vi chiederete. Ecco la formula che fornisce questi risultati:

7,2 = (7-2) e (7+2) —-> 59

5,3 = (5-3) e (5+3) —> 28

9,1 = (9-1) e (9+1) —> 810

5,4, quindi, equivale a 19. Se avete voglia di mettervi ancora in gioco, ecco un altro quiz che fa al caso vostro.