News Tina Cipollari fatta fuori da Uomini e Donne: Pier Silvio Berlusconi straccia i contratti Di Ambra Ferri - 13

Negli ultimi giorni Tina Cipollari è finita al centro dell’attenzione mediatica per via dei rumor sul suo abbandono a U&D: cosa c’è di vero?

Non si parla d’altro se non della notizia sull’opinionista più severa di sempre, Tina Cipollari. Che la si ami o la si odi, una cosa è certa: l’opinionista di Maria De Filippi non ha rivali.

Sempre fumantina, non ha problemi a dire ciò che pensa, anche a costo di uscire fuori dagli schemi. Attorno a lei si è creato un polverone mediatico per via delle possibilità che Tina lasci Uomini e Donne.

Stando all’indiscrezione che sta girando nelle ultime ore, potremmo non vederla più al fianco di Gianni Sperti per un motivo ben preciso. Ecco cosa sta succedendo negli studi di Roma Tiburtina.

Il futuro di Uomini e Donne senza Tina Cipollari

Uomini e Donne non sarebbe più lo stesso senza Tina Cipollari. Per quanto abbia una personalità divisiva, l’opinionista numero uno di Maria rappresenta una colonna portante del programma e i telespettatori italiani non sono pronti a fare meno di lei.

Forse non tutti lo sanno ma Tina è stata scelta proprio da Maria De Filippi mentre faceva la corteggiatrice. La padrona di casa all’epoca notò subito il coraggio e la sfrontatezza che muovevano la ragazza, tantoché le propose di rimanere in studio. Come al solito, Maria non si è sbagliata: negli anni Tina è diventata l’opinionista per eccellenza, spesso al centro delle critiche per via della sua eccessiva irriverenza. Perché si parla di un possibile addio, vi chiederete. Ebbene sembra che Tina sia per essere travolta da un’ondata di cambiamenti che riguardano la rete madre, Mediaset. Infatti, dopo la morte del padre, Pier Silvio Berlusconi ha preso in mano le redini della rete, apportando numerosi cambiamenti per il nuovo anno.

Le motivazioni di Pier Silvio Berlusconi

Tra i tanti, la scelta di togliere a Barbara D’Urso la conduzione di Pomeriggio Cinque, trasformare il Gf Vip in Grande Fratello nip, ma soprattutto Berlusconi ha chiesto di rimodulare e controllare il linguaggio in tv. Non solo, “abbasso il trash” che pare sia il mantra per la nuova stagione. Ecco perché Tina Cipollari potrebbe essere tagliata fuori dalla rete.

Tra le personalità ad aver preso parola difronte allo scoop c’è Lorenzo Pugnaloni, blogger ed esperto di gossip, che ha detto: “Tina fatta fuori da Uomini e donne? Assolutamente FAKE NEWS. Siccome mi state girando articoli, era doveroso smentire. Parliamoci chiaro, senza di lei non sarebbe più Uomini e donne”.

L’addio di Tina sarebbe un cambiamento sconvolgente, un vero colpo basso per U&D. Ovviamente i telespettatori si augurano che siano solo voci di corridoio o un chiaro avvertimento a cui Tina dovrà fare capo: se non cambierà atteggiamento, non sarà più in linea con lo spirito della rete.