News Caldo mortale: il corpo non può reggere oltre queste temperature | Morte annunciata Di Ambra Ferri - 17

Sapete qual è la temperatura massima che il corpo umano può sopportare? Scoprirlo non sarà una bella notizia!

Quella che stiamo vivendo è una delle estati più torride di sempre. Alcune città italiane sono arrivate a sfiorare persino i 45 gradi, per non parlare delle temperature percepite che stanno mettendo in ginocchio turisti e abitanti.

Qualche azienda sta riadattando il lavoro alle nuove temperature: chi fa mansioni pesanti ed è esposto al sole, ad oggi può richiedere di iniziare il turno prima per finire entro la mattinata ed evitare così di passare le ore più calde sotto il sole cocente.

Quest’anno più che mai ci si chiede quanto possiamo andare avanti a sopportare queste temperature: anche quando piove, sembra che il tempo non voglia lasciarci tregua dal caldo. Ecco tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Temperature record: quanto possiamo sopportare

Quanto ancora dovremo patire le alte temperature? È una delle domande più quotate degli ultimi giorni, che vedono l’Italia in vetta alle classifiche dei paesi europei più caldi. Il nostro paese, da sempre, si distingue per estati bollenti e inverni miti, ma quest’anno più che mai siamo diventati i protagonisti d’Europa. Giornalisti da tutto il mondo arrivano nella capitale per testimoniare cosa stiamo vivendo: Roma è stata soprannominata la città infernale, come intrappolata nella morsa di Caronte che non lascia tregua.

Se vi state chiedendo quanto calore può sopportare realmente un essere umano, sappiate che un recente studio condotto dal Professor Lewis Halsey e dal suo team dell’Università di Roehampton, nel Regno Unito, è in grado di darci una risposta valida.

Le risposte degli esperti

Gli esperti dell’Università di Roehampton sono stati in grado di identificare qual è il limite critico che non possiamo permetterci di superare. Le temperature tra i 40 e i 50 gradi iniziano ad essere davvero pericolose per gli uomini. Il tasso metabolico a riposo, infatti, non può essere superiore quando le persone sono esposte a condizioni di caldo torrido.

“È stato fatto un bel po’ di lavoro sull’intervallo di temperature in cui le diverse specie animali preferiscono vivere in termini di tassi metabolici minimi e quindi di spesa energetica bassa”, ha spiegato Halsey in una dichiarazione. “Stranamente, le informazioni sono molto meno disponibili per gli esseri umani quando si considerano i limiti superiori della nostra zona termica neutra”.

Lo studio dimostra che siamo sempre più vicini a temperature record, che potrebbero avere effetti irreversibili anche sugli esseri umani, che non si erano mai trovati ad affrontare un caldo così torrido.