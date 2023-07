News Ilary Blasi scatena la sua ira su Noemi Bocchi: tutto tranne i figli | Non l’ha presa bene Di Marina Drai - 15

Si riaccende la faida tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi, e stavolta ci vanno di mezzo i figli: la showgirl non l’ha presa bene.

Se la scorsa estate la rottura tra Blasi e Totti aveva infiammato il gossip, sembra che quest’anno sia la nuova fiamma dell’ex calciatore a essere presa di mira dalle illazioni. Stando alle ultime indiscrezioni, la showgirl proprio non avrebbe accettato un comportamento di Bocchi.

Ilary Blasi è reduce dalla diciassettesima edizione de L’isola dei famosi che si è resa protagonista di non poche discussioni. Ora la conduttrice è in una fase di stallo e non è chiaro che cosa ne sarà di lei nel palinsesto del prossimo autunno: al momento non ci sono progetti in vista per lei.

La conduttrice si era già presa un anno sabbatico dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, prendendosi un periodo solo per lei, per fare un bilancio della sua vita e ripartire più forte di prima.

Non è chiaro cosa la attende nel prossimo futuro, anche perché Pier Silvio Berlusconi ha ipotizzato lo stop del reality. Bisognerà attendere i nuovi sviluppi per capire come andrà a finire.

Ilary Blasi contro Noemi Bocchi

Le due storie d’amore parallele sembrano procedere a gonfie vele: la showgirl è legata ormai da mesi a Bastian Muller, calciatore tedesco col quale è volata in Brasile per le vacanze estive; dall’altra parte, Totti e Bocchi si stanno godendo le ferie negli Stati Uniti in compagnia di tutti i figli.

Il legame ormai è molto forte tra le due famiglie: l’ex capitano della Roma è riuscito a ricostruirsi una vita e ha deciso di passare del tempo coi suoi figli naturali e quelli “acquisiti”. Noemi sembra aver sviluppato un bellissimo rapporto coi figli del nuovo compagno, e in particolare con la piccola Isabel. Alla showgirl, però, qualcosa non è andato giù e ha ripreso la flower designer.

Cosa è accaduto?

Noemi Bocchi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Isabel, ma le ha coperto il volto con uno sticker. Il motivo? Sembra che Ilary Blasi non abbia apprezzato gli scatti e abbia chiesto a Totti che lo scatto venisse censurato per proteggere la bambina. In effetti le foto dei minori andrebbero oscurate sul web, ma il fatto che dietro ci possa essere un’espressa richiesta della showgirl sta facendo discutere gli utenti.

Non ci sono conferme sul fatto che Blasi abbia davvero fatto questa richiesta, ma secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano c’è qualcosa sotto. “Noemi evidente sarà stata ca**iata, e ha capito che non deve mostrare i figli che non sono i suoi” ha scritto su Instagram, scatenando infinite discussioni sull’accaduto.