LOL 4, ultimi due episodi data ufficiale: ecco chi vince questa edizione | LOL 5 a rischio

La sesta edizione di LOL, il celebre show di improvvisazione comica, ha tenuto incollati milioni di telespettatori fin dal suo debutto. Dopo la messa in onda delle prime quattro puntate lunedì primo aprile, il giorno di Pasquetta, in tanti si stanno domandando chi possa essere il nuovo vincitore di LOL e aggiudicarsi il primo gradino del “podio”.

Prime Video sta per rilasciare gli ultimi due episodi della quarta stagione, e il pubblico è in trepidante attesa per scoprire chi sarà il prescelto per questa epica competizione. Osservando attentamente i primi episodi ci potrebbero essere degli indizi chiave che svelerebbero un possibile vincitore. D’altronde, i pezzi forte del programma sono visibili sin da subito, ossia quelli che nonostante le ripetute provocazioni non cedono alla risata ma rimangono composti e seri proprio come richiedono le regole dello show.

La quarta stagione di LOL ha mantenuto la sua promessa di intrattenimento: l’eccezionale cast, composto da nomi del calibro di Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e Loris “Lunanzio” Fabiani, ha saputo regalare al pubblico momenti di puro divertimento e comicità.

Come è noto anche per quest’anno c’è un membro del gruppo comico dei The Jackal: si tratta di Aurora Leone, tra le più abili, ironiche e anche competenti presenti a Lol 4. A quanto pare, dopo la partecipazione dei suoi colleghi Fabio Balsamo, Ciro Priello e Fru per un’eventuale altra stagione di LOL non ci sarebbe più spazio per i personaggi dei The Jackal, perché praticamente “finiti”. Attenzione, però, nella prossima stagione potrebbe partecipare proprio uno di loro la cui esistenza non è conosciuta ai più che sarebbe anche in grado addirittura di vincere la competizione. Vi sveliamo di chi stiamo parlando e di seguito trovate la data certa della finale ed un possibile vincitore.

Il prossimo The Jackal e il vincitore di LOL 4

Il prossimo protagonista di LOL, parte da sempre dei The Jackal, quasi praticamente sconosciuto è Alfredo, simpatico autore del gruppo comico che appare poco sul piccolo schermo ma che con la sua verve sarebbe un perfetto concorrente della trasmissione Prime. Intanto, però, per il capitolo 4 di LOL una sua amica e collega, Aurora Leone, sembra essere in lizza per raggiungere la vetta dello show. Con solo un solo cartellino giallo sulle spalle ha tutte le carte in regola per spodestare gli altri partecipanti e replicare un nuovo successo per i The Jackal dopo la vittoria di Ciro nella prima stagione.

In queste prime quattro puntate, comunque, ogni concorrente ha avuto modo di mostrare il proprio talento e la propria versatilità nell’improvvisazione. Tuttavia, non sono mancate le sorprese: tutti i partecipanti hanno ricevuto almeno un’ammonizione per un motivo o per un altro, ma la vera bomba di questa stagione è stata l’espulsione di Diego Abatantuono, avvenuta per mano di Maurizio Lastrico. Un colpo di scena che ha sconvolto il pubblico in quanto Abatantuono è noto per essere un uomo di grande spettacolo ma anche molto difficile da far capitolare in una grassa risata.

La data della finale di LOL

Ora, con la finale alle porte, le congetture su chi potrebbe essere il vincitore si fanno sempre più intense. I concorrenti rimasti sono tutti formidabili e hanno dimostrato di essere all’altezza della sfida. Ma chi riuscirà a spuntarla e ad aggiudicarsi il titolo di campione di LOL? Le previsioni sono variegate e il web è invaso da discussioni e scommesse su probabili vincitori.

Per gli appassionati di questo fortunato format comunichiamo che le prossime due puntate che saranno anche le ultime saranno distribuite andranno su Prime Video il prossimo lunedì 8 aprile, esattamente una settimana dopo le prime quattro puntate. Sarà una serata da non perdere, ricca di emozioni e risate garantite. Che il miglior concorrente vinca!