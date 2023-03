LOL 3: sappiamo la data di uscita e chi saranno i concorrenti | Maccio torna

Il format comico di casa Amazon sta per tornare su PrimeVideo con una nuova stagione, nuovi comici e tante risate.

LOL – Chi ride è fuori è stato senz’altro un esperimento promosso a pieni voti in varie parti del mondo, ma in Italia è diventato un vero fenomeno di successo. Dopo la prima stagione che ha visto trionfare Ciro Priello dei The Jackal, e la seconda con in vetta Maccio Capatonda, LOL è pronto a tornare sui nostri schermi con la terza edizione.

Ancora una volta a guidare il gioco troveremo Fedez nei panni di presentatore ed arbitro, di nuovo accostato da Frank Matano. Non è cambiato nulla delle regole rispetto al passato: i 10 concorrenti saranno in una stanza per 6 ore e dovranno trattenere le loro risate. Alla prima scatta l’ammonizione, alla seconda si è eliminati dal gioco. Ma chi parteciperà a LOL 3?

Il cast della terza edizione di LOL

I nomi di LOL 3 sono stati confermati ed includono vecchie glorie e giovani talenti. Si parte con il duo di Luca e Paolo, protagonisti della sitcom Camera Café, di svariati film e molte altre apparizioni televisive in singoli o, più spesso, in coppia. Troviamo poi Herbert Ballerina, autore e comico famoso per la collaborazione con Maccio Capatonda e Ivo Avido.

Sempre da un misto di web e TV troviamo Brenda Lodigiani, partecipe agli episodi di Camera Café nel 2017 e della serie YouTube Il milanese imbruttito. Marta Filippi è invece una doppiatrice che vanta nel suo curriculum Le terrificanti avventure di Sabrina e Sex Education. Terza ed ultima donna è Marina Massironi, attrice che vanta numerose collaborazioni con Aldo, Giovanni e Giacomo.

C’è poi Fabio Balsamo, altro membro dei The Jackal; Cristiano Caccamo, che ha avuto svariati ruoli fra cinema e TV; Paolo Cevoli, comico di Zelig salito alla ribalta per il suo personaggio dell’assessore romagnolo; e infine Nino Frassica, che nella sua lunga carriera ha recitato sul grande e piccolo schermo, a teatro, ha fatto radio e musica e tanto altro.

Quando uscirà LOL 3?

Ci saranno anche delle piccole novità. In questa edizione il ruolo di “asso nella manica” in passato è toccato a Lillo spetterà invece al campione uscente Maccio Capatonda. Quando Fedez e Frank vorranno smuovere il gioco, potranno farlo scendere in campo per far ridere i concorrenti in gara. Non dubitiamo che ci saranno inoltre nuove sfide e situazioni provocate dai due arbitri per provocare qualche risata.

La terza stagione di LOL – Chi ride è fuori arriverà su PrimeVideo il 9 marzo con i primi quattro episodi. Una settimana dopo, il 16 marzo, verranno rilasciati gli ultimi due e avremo un nuovo vincitore. La posta in palio è un assegno da 100,000€ da donare ad una associazione a scelta dal campione di LOL.