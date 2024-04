Alfonso Signorini, sotto indagine dopo le parole a Bea: “Che figura di me**a” | Rischia di annullare tutto

È partita l’indagine minuziosa sul video che inchioda Signorini, stanno controllano ogni frame e le conseguenze sono nere.

Lo scorso 25 marzo abbiamo assistito alla finale di un’edizione del Grande Fratello davvero memorabile dato che è stata la prima ad avere come concorrenti sia i VIP che le persone comuni. La maggior parte dei telespettatori pensava che la vincitrice di questa edizione sarebbe stata Beatrice Luzzi e invece, con non poco stupore e con l’inizio di diverse indagini in merito, ha vinto Perla Vatiero.

La ragazza era entrata nella casa più spiata d’Italia per un triangolo amoroso tra lei, Mirko e Greta mentre la Luzzi era in gara già dal giorno uno. Nonostante le dure battaglie vinte dall’attrice di Vivere nel corso delle numerose nomination e votazioni, alla fine è arrivata seconda in classifica vedendosi rubare da sotto il naso la vittoria da Perla.

Tuttavia, pare proprio che non fosse solo il pubblico a spesare che Beatrice vincesse il Grande Fratello ma anche Alfonso Signorini avrebbe tifato per la Luzzi. Infatti, il conduttore è stato beccato dalle telecamere a sussurrare qualcosa nell’orecchio di Beatrice poco dopo la proclamazione della vincitrice.

Notando questa scena il pubblico si sarebbe sentito preso in giro per la milionesima volta da un programma che si presenta come reality ma che di reale avrebbe ben poco. Così, ancora una volta i telespettatori si sono scagliati contro Signorini, un conduttore che non sarebbe mai stato del tutto apprezzato fin dall’inizio.

Ecco cos’ha detto Alfonso Signorini

Un utente del web ha analizzato minuziosamente il video nel momento in cui Signorini sussurra all’orecchio della Luzzi e controllando frame per frame si è visto come il conduttore le avrebbe detto: “Io ci ho provato” oppure “Ci abbiamo provato”. Questo proverebbe che dietro al reality ci sarebbe tutta una strategia per far vincere chi si vuole ma che questa volta avrebbe fallito.

Il pubblico non ha mai gradito la presenza di Alfonso Signorini come conduttore al GF e lo ha dimostrato attraverso diversi commenti sulle pagine social del reality show. In molti si sono lamentati della sua poca professionalità, dei suoi numerosi errori riguardanti i nomi dei concorrenti e del fatto che abbia sempre cercato di creare drammi anche dove non ci sarebbero stati.

Le vere parole di Alfonso Signorini

Dati i suoi numerosi sbagli fatti durante le dirette e dato anche il video che mostra come abbia sussurrato “ci ho provato” all’orecchio di Beatrice, un utente del web ha commentato così: “Che figura di me**a”. Tuttavia, pare proprio che l’indagine effettuata dagli utenti dei social non sia stata poi così accurata.

Infatti, possiamo notare come diversi utenti abbiamo scritto le vere parole espresse da Signorini all’orecchio della Luzzi. Il conduttore le ha, infatti, confessato la sua ammirazione con queste frasi: “Sei grandissima, ti ho proprio amato”. Dunque pare proprio che non ci sia stato nessun complotto riguardante la vincita di Perla e la perdita di Beatrice in quest’ultima edizione del Grande Fratello.