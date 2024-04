Loredana Bertè, botte e chitarre spaccate in testa: la verità sull’ex marito | “Mi ha portata in ospedale e…”

Loredana Bertè si è raccomandata a cuore aperto a Belve, la confessione sull’ex marito fa calare il gelo in studio.

La prima puntata della nuova stagione di Belve si è aperta con un’intervista fatta ad un’artista rocker più unica che rara del panorama della musica italiana, ovvero Loredana Bertè. Francesca Fagnani l’ha riempita di domande e la cantante ha risposto sempre in modo diretto e sincero, senza omettere nessun particolare.

Un’intervista dove la Bertè si è spogliata ed ha rivelato i suoi più intimi segreti che, purtroppo, per la maggior parte sono dolorosi e drammatici. La Fagnani ha toccato i punti più salienti della vita della cantautrice, andando a parlare dei suoi svariati amori burrascosi, dell’amicizia persa con Renato Zero e del dolore immenso ed infinito causato dalla morte della sorella Mia Martini.

Loredana ha ricordato la scomparsa della sorella con una morsa al cuore che ancora oggi le provoca un dolore inimmaginabile. La rocker ha confessato di essersi pentita di non aver risposto a quel telefono che ha squillato tutta la notte e avrebbe voluto dire più volte alla sorella che le voleva bene. La sua morte ha praticamente sconvolto la sua intera esistenza.

Francesca Fagnani ha parlato anche dell’amicizia ormai spezzata della Bertè con Renato Zero, con il quale ha litigato diversi anni fa, e le ha chiesto se sentisse la sua mancanza. L’artista ha ammesso che Renato Zero le manca molto ma ha anche rivelato che una possibile riappacificazione dipende molto da lui.

Matrimonio turbolento con Bjorn Borg

La Bertè è stata sposata con il campione del tennis Bjorn Born dal 1989 al 1992 ma la loro storia matrimoniale non è stata per niente idilliaca, anzi. L’artista ha raccontato a Belve che il loro rapporto era qualcosa di tossico, distruttivo ed anche altamente pericoloso tanto da spingere entrambi a tentare il suicidio. Loredana ha confessato che il tennista svedese preferiva la cocaina a lei e un giorno le ha fatto una proposta alquanto indecente.

In una giornata come tante trascorsa in Florida, l’artista è entrata nella camera di albergo dove alloggiava con il marito e lo ha visto chiedere al telefono di portargli in stanza due prostitute. Poco dopo sono entrate due donne vestite di pelle con le fruste in mano e Borg ha detto alla Bertè che dovevano passare ad un altro livello. A quel punto la cantante si è infuriata e lo ha gonfiato di botte prima di lasciare la stanza.

Botte da orbi

L’episodio della Florida non è stato l’unico caratterizzato dalla violenza fisica perché Loredana ha ammesso di essere molto manesca e rissosa e se c’è da picchiare non si tira di certo indietro. Lei era molto gelosa di Bjorn e lui era molto geloso di Loredana e quando litigavano volavano anche oggetti. L’artista ha raccontato un aneddoto in cui ha gettato dalla finestra perfino i trofei del tennista con i paparazzi che assistevano alla scena in strada. Quel giorno, dopo 48 ore senza vederlo e senza sapere dove fosse, da quella finestra sono volati non solo i trofei ma anche sedie e letti.

Tuttavia, per la Bertè quell’evento ha preso una brutta piega tanto da vedersi puntare addosso le armi cariche dal marito che, non contento, le ha rotto anche un dito e lei non fatto un fiato. Il tennista l’ha pure portata in ospedale come se non fosse successo nulla pochi attimi prima. Le azioni rissose non sono capitate solo con Borg ma anche con Mario Lavezzi che, nei cinque anni di relazione con l’artista, si è visto spaccare in testa diverse chitarre perché Loredana Bertè era gelosa del fatto che lui aveva fidanzate ovunque. Insomma, la prima puntata di Belve su Rai 2 è partita col botto.