Maria De Filippi scoppia in lacrime, situazione pesantissima | Troppo dolore

Maria De Filippi questa volta non si trattiene e scoppia in lacrime durante C’è Posta per Te.

Per la prima volta Maria De Filippi si è lasciata andare a un momento di pianto durante C’è Posta per Te. Anche quest’anno il format ha portato sul piccolo schermo storie emozionanti e, grazie alle capacità di analisi di Maria, si sono riunite coppie e famiglie divise da tempo per via di importanti divergenze.

Solo Maria De Filippi potrebbe condurre un programma del genere, infatti, il format è stato ideato da lei. La conduttrice è in grado di mantenere una certa distanza emotiva dalle storie che sta raccontando, per garantire la prosecuzione lineare del programma e di essere imparziale con i suoi partecipanti. In realtà, il suo obiettivo è sempre quello di offrire un lieto fine a storie difficili. Nove volte su dieci ce la fa, a volte non c’è verso.

Proprio il suo distacco le permette di analizzare con criterio le storie che racconta al pubblico: non siamo abituati a vederla coinvolta, almeno all’apparenza. Di fronte a racconti davvero toccanti, in cui si tocca con mano la sofferenza delle persone, tutti in sala e a casa piangono. Lei, invece, riesce a rimanere impassibile. In una delle ultime puntate, però, qualcosa è cambiato: incredibilmente, anche Maria si è lasciata andare alle proprie emozioni. Ma qual è la storia che l’ha toccata nel profondo?

Maria De Filippi in lacrime: la storia è troppo toccante

Una storia struggente ha emozionato anche Maria De Filippi, che si è mostrata con gli occhi pieni di lacrime. Il fatto straordinario è avvenuto nella puntata andata in onda il 21 gennaio, durante la quale è stata raccontata la storia di Chiara e i suoi due fratelli.

I ragazzi hanno contattato il programma per fare una sorpresa alla mamma Enza, rimasta vedova quattro anni fa. Maria ha letto una lettera destinata alla donna, nella quale si racconta quanto sia stata forte e sia rimasta vicino ai figli nonostante il dolore della perdita.

Maria chiede scusa al pubblico

Nella lettera si legge: “Ha voluto la tua mano nella sua fino all’ultimo respiro. Quando ha capito che mancava poco ci ha volute ad una ad una. L’ultimo momento a fianco a lui hai saputo dire la cosa giusta, tenendolo per mano e dicendogli ‘Ora vai, non ti preoccupare’. Lui se n’è andato con un accenno di sorriso”.

Parole strazianti che ripercorrono un momento davvero doloroso, arrivate dritto al cuore di Maria. La conduttrice, leggendo la lettera, non è riuscita a trattenere le lacrime. E dopo un piccolo sfogo, subito si è ricomposta ha chiesto scusa e ha proseguito con il programma. Chiara e i fratelli hanno pensato di regalare alla mamma un incontro con il suo idolo, Massimo Ranieri, giunto a C’è Posta per Te per realizzare il sogno della donna.