Stefania Sandrelli e Gino Paoli | Dopo 60 anni finalmente la verità: c’è un figlio illeggittimo

Tra gli amori più appassionati della storia, e anche uno dei più invidiati, c’è sicuramente quello tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, una passione travolgente che superò ogni regola, lo spazio e il tempo ma soprattutto, visto il periodo storico, anche la morale comune.

Loro non hanno bisogno di presentazioni, lei è una delle attrici più importanti del cinema italiano che ha lavorato con registi come Bertolucci, Germi, Pietrangeli, Comencini e molti altri. Lui ha scritto e interpretato alcune delle canzoni più belle, delle vere e proprie poesie in musica. Ma cosa accadde davvero tra di loro?

Sono passati più di quarant’anni dalla storia d’amore che fece sognare milioni di italiani, quella tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, per lei il cantautore di Sapore di sale e Senza fine si sparò un colpo in petto e il proiettile è ancora incastrato nel suo cuore.

All’epoca questa storia suscitò molto scalpore ma il loro amore sembrava resistere e tutti credevano non si sarebbero mai lasciati. Nacque anche una figlia, Amanda Sandrelli che oggi è un’attrice proprio come sua madre. Purtroppo la storia giunse al capolinea ma ancora oggi non sono chiare le circostanze della separazione.

La verità sulla separazione dopo anni

Quando questa storia iniziò Stefania Sandrelli non aveva ancora raggiunto la maggiore età, aveva appena 16 anni quando conobbe Gino Paoli e i due si innamorarono. Al tempo lui era sposato e aveva 12 anni di più rispetto alla giovanissima Sandrelli.

Era l’alba degli anni Sessanta e si era ancora lontani dal tempo del sesso libero, delle contestazioni studentesche e degli anni di piombo, ma soprattutto il 1974, anno in cui viene istituito il divorzio in Italia era ancora molto lontano e negli anni Sessanta si aveva ancora un piede nella tradizionale famiglia italiana cattolica e certe cose non si concepivano.

Ma di certo la storia extraconiugale di Paoli con Stefania Sandrelli non era la prima né sarebbe stata l’ultima nella storia del Paese, altre coppie celebri per ragioni legate alla legge non potevano coronare il proprio sogno d’amore, basti pensare a Roberto Rossellini e Ingrid Bergman o a Vittorio De Sica e Maria Mercader. Ma nel caso di Gino Paoli e Stefania Sandrelli lo scandalo era ancora più grande perché lei era minorenne. Il clamore mediatico intorno a questo amore fu tale da creare uno scalpore che ancora oggi si porta dietro questi strascichi.

Un amore senza fine che fu vinto: da cosa?

Stefania Sandrelli ha avuto una brillante carriera internazionale ma sfiorò il boicottaggio del mondo del cinema tanto che ricevette molte lettere di sdegno per la “colpa” di cui si stava macchiando. Ma chi venne a sapere della relazione?

Stefania Sandrelli rimase incinta di Amanda quando aveva 18 anni e Paoli era ancora sposato per cui non poté riconoscere la figlia che quindi porta il nome di sua madre. La storia della gravidanza “illegittima” venne fuori e si scatenò il putiferio.

Sappiamo poi che il matrimonio di Paoli si concluse, nel frattempo Stefania Sandrelli continuò la sua vita cinematografica tra un film e l’altro con i grandi autori e l’amore con Paoli durò otto anni, abbastanza a lungo se consideriamo tutti gli ostacoli e il periodo storico, la conclusione della loro storia avvenne però per un tradimento.

La confessione di Stefania

È stata la stessa Stefania Sandrelli a raccontare cosa accadde, tornò a casa da Gino Paoli senza avvertirlo e nel letto di lui trovò della sabbia. Per giunta Paoli le disse che era rimasto a casa tutto il giorno e di certo quella sabbia non l’aveva portata lei. Alla fine l’attrice scoprì perfino del rossetto su alcuni tovaglioli.

Indubbiamente c’era un’altra donna ma di certo non era il primo tradimento di Gino Paoli che lei aveva scoperto. Stefania Sandrelli esasperata gli distrusse casa e se ne andò. Ci fu poi la storia del proiettile nel cuore di lui ma la verità è che la stessa Sandrelli sapeva di essersi innamorata di un “mascalzone”.