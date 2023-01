“Ci vogliono almeno 3 anni”: nuovo disastro Totti-Ilary Blasi | Decisione presa in piena notte: di corsa in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi, i loro nomi continuano a essere menzionati insieme anche se si sono ormai lasciati da tempo.

Questo perché nel corso degli ultimi mesi da quel famoso 11 luglio ne sono successe di ogni tra di loro, tanto da animare le pagine di gossip ogni volta con una nuova frecciatina.

Dall’intervista di Totti al Corriere in cui accusava la ex di avergli rubato la collezione di Rolex alle foto di lei con il nuovo fidanzato, di carne al fuoco ce n’è stata tanta e ora nuove polemiche fanno capolino.

Ilary Blasi è uno dei volti sicuri della conduzione in Mediaset e di strada ne ha fatta davvero tanta dai tempi in cui, accanto a Silvia Toffanin, era una letterina di Passaparola. Qualche maligno ha perfino insinuato che una volta raggiunta la fama Ilary Blasi non avesse più bisogno di Francesco Totti e anche questo sarebbe stato uno dei motivi della separazione.

L’attuale conduttrice de L’isola dei famosi è passata da diversi programmi di successo come Le Iene e il Grande Fratello, diventando una delle conduttrici più amate di Mediaset e anche una delle più talentuose. La sua carriera è ammirata da molte ragazze che come lei vogliono svolgere lo stesso lavoro.

Nel frattempo Francesco Totti si distingueva come uno dei bomber più forti nella storia del calcio italiano, sempre fedele alla sua amata Roma, squadra di cui è stato il capitano e che non ha mai lasciato, fino al suo addio al calcio che è stato uno dei momenti più commoventi per tutti gli appassionati di pallone anche i non tifosi della Roma.

I veri esordi della sua ex moglie Ilary sono stati, non in televisione come si sarebbe portati a credere, bensì in pubblicità con tutta la sua famiglia. Si trattava della pubblicità dell’olio cuore e l’attrice protagonista era nientemeno che la grande Mariangela Melato.

Una separazione che ha sconvolto tutti

Come abbiamo detto più volte la separazione dell’anno, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto i fan e tutti noi in generale, per un motivo preciso, credevamo nell’amore che dura e ci credevamo anche grazie a questa coppia che ci sembrava inossidabile, e invece anche i migliori si separano.

A quanto pare saltano fuori anche gli altarini e così tra un pettegolezzo e l’altro siamo arrivati ad oggi e sembra che un nuovo scontro sia dietro l’angolo pronto a colpire.

Dopo il gossip sfrenato della scorsa estate che ha visto le molte foto di Ilary in vacanza, fino allo svelamento del suo nuovo amore, tale Bastian Muller, imprenditore che le sarebbe stato presentato da Michelle Hunziker, mentre nel frattempo Francesco Totti e Noemi Bocchi uscivano finalmente allo scoperto in diverse occasioni pubbliche, gli ultimi rumors rivelano che a breve potrebbe esserci un nuovo incontro fra Totti e Ilary. Un incontro o uno scontro? Forse le polemiche non sono finite e ora vediamo perché.

L’incontro tra ex

Come abbiamo visto le questioni burocratiche e legali intorno a una separazione non sono cosa da poco e di sicuro la pratica di divorzio comporta una serie di questioni che non si risolvono in breve tempo.

Nelle ultime settimane abbiamo visto Ilary Blasi e Bastian Muller insieme in Thailandia mentre l’ex marito di lei con Noemi Bocchi sono volati ai Caraibi. Entrambe le coppie hanno cercato in momento di relax prima di un prossimo incontro tra i due ex che sicuramente, viste le scorse polemiche, non sarà dei più semplici, dal momento che si svolgerà in tribunale.

Il giorno previsto per questo incontro sarà il prossimo 14 marzo, quando si terrà la prima udienza per la separazione giudiziale tra i due ex più discussi degli ultimi mesi. A quanto pare tra i due non vi è alcun margine per separarsi pacificamente e così hanno deciso di procedere per vie legali.

Gli avvocati della difesa sono Antonio Conte per Totti e Alessandro Simeone per Ilary. La sentenza del Tribunale civile di Roma potrebbe arrivare nei prossimi tre anni, un tempo davvero lungo. Nel frattempo il pubblico vive con trepidante attesa nuove indiscrezioni sulla coppia scoppiata più discussa in Italia.