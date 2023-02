Vite al Limite: Margaret pesava 350kg | L’annuncio improvviso della mamma gela il pubblico

Vite al Limite torna sotto i riflettori per la storia di Margaret Johnson: dopo aver perso oltre 150 kili, l’inatteso annuncio della madre ha gelato il pubblico.

Pesava circa 350 kili e non riusciva a fare le cose basilari della giornata senza l’aiuto di qualcuno: Margaret Johnson, protagonista di Vite al Limite, aveva perso la sua indipendenza per via del peso eccessivo.

Proprio per questo motivo che non le permetteva di condurre una vita ordinaria, si era rivolta al Dott Nowzardan in cerca di disperato aiuto. Lui lo conosciamo tutti: è il dottore più severo della tv che, grazie al suo carattere, motiva i pazienti a perdere peso, fare attività fisica e riprendere la propria vita in mano. Si tratta di un percorso difficile che, se portano a termine, dà moltissime soddisfazioni a chi lo intraprende.

Sappiamo, però, che non è sempre facile farlo. Sono numerose le storie dei suoi pazienti che, terminato il percorso con lui, non sono riusciti a proseguire da soli. Molti sono ricaduti nella tentazione del cibo, altri sono morti perché il loro cuore non reggeva più. Insomma, non ci sono sempre storie a lieto fine, perché – come dice il titolo del programma – si tratta di vite al limite.

Vite al limite: il difficile percorso di Margaret Johnson

Tornando alla storia di Margaret Johnson, la 35enne di Baytown, in Texas, aveva chiesto aiuto alla trasmissione per cambiare la sua vita, segnata da una grave forma di obesità. Il percorso intrapreso è stato lungo e doloroso perché oltre a dover combattere contro l’obesità, ha dovuto affrontare i fantasmi del passato: da piccola aveva subito maltrattamenti e abusi. Proprio per eliminare il dolore scaturito da quegli episodi, Margaret ha iniziato ad abbuffarsi di cibo.

Come molti altri pazienti del Dottore di Real Time, anche Margaret durante il suo percorso ha vissuto alti e bassi, momenti in cui era motivata e altri in cui voleva lasciare tutto e tornare alla sua vita. Alla fine, la sua forza di volontà ha avuto la meglio ed è riuscita a perdere circa 70 kili, un peso idoneo per sottoporsi all’operazione chirurgica, che è piuttosto pericolosa. Poco tempo fa, poi, la mamma ha aggiornato i suoi followers sullo stato di salute di Margaret. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’annuncio della madre di Margaret

Come riporta realitytitbit.com, la mamma di Margaret avrebbe rivelato in un post su Facebook che in nove mesi dall’inizio della sua dieta, la ragazza ha perso in totale più di 340 libbre (155 kg). Un risultato sorprendente che ha gelato il pubblico: nessuno pensava che riuscisse a fare questi progressi in così poco tempo!

Anche negli scatti di Margaret pubblicati sul social è visibile la perdita di peso in viso. La donna sta decisamente meglio e ha intenzione di proseguire il suo percorso di dimagrimento. Possiamo affermare che Margaret è stata una grandissima soddisfazione per il Dottor Nowzardan e un esempio da seguire per tutti gli altri pazienti.