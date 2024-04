Antonella Clerici, “Che figura di me**a!”: purtroppo è successo in diretta | Deve correre ai ripari

Antonella Clerici è stata al centro di una situazione davvero imbarazzante durante il programma, figuraccia.

Nel mondo televisivo, gli imprevisti sono all’ordine del giorno, e spesso è proprio nei momenti più inattesi che si manifestano le situazioni più imbarazzanti. È quanto accaduto di recente durante una puntata del programma “È sempre mezzogiorno”, condotto dalla nota presentatrice Antonella Clerici.

La giornata sembrava procedere senza intoppi fino a quando un’incredibile gaffe ha sconvolto il pubblico e ha lasciato la stessa conduttrice visibilmente in soggezione. Antonella Clerici, celebre per il suo talento nel gestire situazioni inaspettate e per la sua simpatia contagiosa, si è trovata al centro di una situazione confusa che ha fatto discutere.

Sul web non si parla d’altro ed in tanti sui social stanno commentando questa clamorosa figuraccia: avvezza a qualche piccolo imprevisto, la Clerici ha provato subito a rimediare ma il commento della persone coinvolta ha lasciato tutti di stucco. Ecco cosa è successo.

Durante il programma, la conduttrice ha compiuto un vero e proprio scambio di persona, probabilmente a causa della somiglianza fisica tra due ospiti particolari: la madre e l’amica di Alfio, un personaggio ricorrente nel programma.

La gaffe della Clerici

Le due signore, entrambe anziane e affiatate, erano state invitate in studio per accompagnare Alfio durante la puntata. La Clerici, nel suo solito stile spontaneo e scherzoso, ha presentato le due ospiti ai telespettatori, non comprendendo realmente, a quanto pare, chi fosse chi. Quando ha raggiunto le due signore, ha preso per mano una di loro e l’ha presentata come la madre di Alfio, la signora Giuliana.

Il malinteso è stato prontamente chiarito da Alfio e dalla vera madre, che hanno scherzato sulla situazione, ridendo di cuore dello “sbaglio” della conduttrice. Antonella Clerici, rendendosi conto dell’errore, ha cercato di rimediare alla figuraccia, scherzando sul fatto che entrambe le signore fossero “bianche”, ovvero anziane, ma pur sempre simpatiche e affettuose.

Come ha reagito Alfio

La reazione divertita di Alfio e delle due ospiti ha contribuito a stemperare l’imbarazzo iniziale, trasformando la situazione imprevista in un momento di leggerezza e risate. “Rosa! Giuliana! Siete tutte e due bianche”, ha ironizzato la Clerici, cercando di sdrammatizzare l’accaduto e di ridare il buonumore allo studio. Successivamente, è stato chiarito che la signora Giuliana, la madre di Alfio, ha 91 anni, mentre la sua amica Rosa ne ha 86.

In definitiva, la clamorosa gaffe di Antonella Clerici durante “È sempre mezzogiorno” è stata un piccolo incidente di percorso che ha portato un sorriso sulle labbra degli spettatori e ha reso la puntata ancora più memorabile. La conduttrice, nonostante l’errore, ha dimostrato ancora una volta la sua autenticità e la sua capacità di gestire le situazioni più paradossali con semplicità e simpatia, confermandosi una delle figure più amate e apprezzate della televisione italiana.