Lucia Ferrari, si sono innamorati: la nuova coppia riempie di gioia lo studio | La primavera si fa sentire

Non hanno più potuto tenerlo nascosto, i due allievi di Amici si sono innamorati, per la gioia di mamma Maria.

Lo scorso sabato 6 aprile è andata in onda la terza puntata del serale di Amici e, come al solito, ha regalato tante emozioni ma anche diverse occasioni di confronto e discussione.

Questa volta l’eliminata è stata Lucia Ferrari, la quale è scoppiata in lacrime ma ha affermato di essere fiera del suo percorso. Maria De Filippi ha spronato la ragazza a non arrendersi e a impegnarsi nel coltivare il suo talento anche al di fuori del programma.

Adesso però l’attenzione del pubblico è tutta concentrata su una storia d’amore emersa da poco all’interno del talent show ma che sta già facendo sognare tutti. Lucia è pronta a raccontarsi a cuore aperto nel salotto di Verissimo.

La gioia per la nuova coppia è alle stelle e tutti gli allievi hanno espresso la loro felicità nel vedere finalmente due compagni che vivono il loro amore.

Professori sempre più decisi

I professori vogliono spronare i ragazzi a fare di meglio e lo fanno a volte anche con commenti piuttosto duri. La terza puntata del serale ha riconfermato questa tendenza, con “scontri” tra professori e allievi, ma anche tra gli stessi professori. Molti da casa si sono anche lamentati del fatto che finora sono stati eliminati ben 4 ballerini e che il programma ha questa tendenza da sempre, ritenendolo ingiusto.

Ma per fortuna c’è una bellissima notizia: pare che due giovani allievi abbiano trovato l’amore e finalmente hanno deciso di uscire allo scoperto. Da giorni si parla dei due innamorati, ma cosa è accaduto realmente tra i due? Ecco perché è bastata una foto per creare un piccolo scandalo.

Nasce l’amore in Amici?

Da qualche giorno i telespettatori non parlano d’altro che del legame tra due ex allievi di Amici, tanto forte che sembrerebbe che i due condividano più di una semplice amicizia. Parliamo del rapporto tra Lucia, l’eliminata della terza serata del serale, e Ayle, l’allievo autoeliminato. Il ragazzo ha pubblicato una foto su Instagram dove abbraccia l’amica e le dà un bacio sulla guancia, anche se il gesto sembra essere più d’amore che di amicizia.

Di fatto nessuno dei due ha ufficializzato la possibile relazione, ma di indizi che puntano in quella direzione ce ne sono molti e la foto è l’ennesima riprova di un legame molto profondo tra i due. Kumo ha commentato la foto con “siete belli belli”, così come Giulia Stabile ha scritto “belli miei”, ma finché Lucia o Ayle non confermeranno la notizia non potremo essere certi che stiano insieme. I riflettori del programma potrebbero aver un po’ frenato i due dal dimostrarsi il loro amore; adesso che sono entrambi fuori sono più liberi di vivere il loro legame.