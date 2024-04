Francesca De André, la corsa in ospedale “trauma cranico”: è stata pestata quasi a morte | Sfigurata proprio da…

Francesca De André è stata vittima di un tremendo pestaggio, la corsa in ospedale in codice rosso e il trauma cranico. Rischiava di morire.

Figlia di Cristiano De André, figlio del cantautore Fabrizio De André, e di Carmen Cespedes, Francesca De André ha iniziato la sua vita non proprio nel migliore dei modi. I suoi genitori si sono separati quando Francesca aveva solo 3 anni ed è stata affidata alla madre che, a causa di problemi economici, l’ha scaricata al padre.

Purtroppo, però, la piccola De André è restata con suo padre solo per quattro mesi e poi si è vista mollare in un orfanotrofio di Milano dal quale ha tentato molte volte di scappare durante tutta la sua permanenza. Sabato 13 aprile Francesca De André è stata ospite a Verissimo dove ha raccontato le sue vicissitudini e dove, dopo aver preso il coraggio necessario, ha parlato anche della sua vita sentimentale.

La De André ha vissuto una lunga storia d’amore con Daniele Interrante ma nel 2019 la giovane donna ha incontrato colui che sarebbe poi diventato il suo peggiore incubo. Prima di prendere parte al Grande Fratello, Francesca si è fidanzata con Giorgio Tambellini ma, venuti a galla i tradimenti di lui, la giovane ha deciso di lasciarlo.

Dopo la breve storia iniziata dentro la casa più spiata d’Italia con Gennaro Lillio e finita poco dopo la finale del reality show, Francesca ha deciso di ritornare a frequentare Giorgio Tambellini. Da quel momento in poi è iniziato il calvario della De André che si è ritrovata con un boia al posto di un fidanzato.

La terribile esperienza di Francesca De André

La relazione sentimentale che Francesca ha ricominciato con Giorgio si è presto trasformata in un amore tossico e violento dove lui trascorreva la maggior parte del tempo a malmenare la giovane donna. Francesca ha passato diversi anni subendo gli abusi, le violenze, le botte e i maltrattamenti, sia fisici che mentali, dal suo compagno Tambellini senza denunciarlo nemmeno una volta.

Questo perché la donna continuava ad amarlo nonostante le violenze e non voleva peggiorargli la situazione precaria che stava già vivendo. Infatti, Giorgio Tambellini aveva già in atto altre denunce e Francesca De André non voleva rendere ancora più complicata l’esistenza del suo carnefice che la stava distruggendo.

La condanna

Questo periodo tremendo vissuto nella paura e nell’ombra subendo violenze ogni giorno è finito circa due anni fa quando Giorgio ha esagerato e ha ridotto Francesca come un pezzo di carne maciullato. Nel 2022, Tambellini ha massacrato di botte la De André tanto da lasciarla svenuta a terra. Nonostante questo l’uomo ha continuato a riempirla di calci e pugni fino a quando una loro vicina non ha sentito dei rumori sospetti ed è andata a controllare la situazione.

La donna ha subito chiamato i Carabinieri e soccorsi che l’hanno trasportata in ospedale con il codice rosso dove le hanno riscontrato, tra le varie ferite, anche un trauma cranico. La denuncia verso Giorgio Tambellini è partita d’ufficio e mercoledì 3 aprile 2024 si è definitivamente chiusa la vicenda vedendo l’uomo condannato in primo grado a 3 anni e 3 mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti. Francesca De André ha detto addio il suo boia diretto in prigione con queste parole:”…gli auguro il peggio”.