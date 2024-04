Lucrezia Lante Della Rovere, “Ho dovuto ingoiare…”: denuncia clamorosa al padre | Non riesce più con un uomo…

Lucrezia Lante Della Rovere ha parlato apertamente di una situazione tremenda vissuta, complice il padre e non solo.

Tra gli ospiti più attesi di Verissimo di questo sabato c’è Lucrezia Lante Della Rovere, figlia di Marina Ripa Di Meana e del duca Alessandro Lante Della Rovere.

L’attrice sarà ospite di Silvia Toffanin sia per parlare di lei che del film C’è anche domani, pellicola che racconta della vita di Ennio Doris, il fondatore di Banca Mediolanum.

Della Rovere è uno dei personaggi dello spettacolo più amati in Italia. Nella sua vita ha dovuto affrontare molte difficoltà, causate in gran parte anche dal comportamento dei genitori, in particolare del padre.

Proprio su di lui l’attrice ha rivelato delle verità sconcertanti che hanno lasciato gli italiani senza parole. Nessuno voleva credere a ciò che le è successo, ma purtroppo è andata proprio così e la sofferenza la donna se la porta dietro tutt’oggi.

Lucrezia Lante Della Rovere: col padre un rapporto difficile

Molti pensano che crescere nella casa di un duca sia una fortuna, ma non è sempre così. In un’intervista Lucrezia Lante Della Rovere ha rivelato che da giovane aveva molta paura di suo padre, un uomo che perdeva il controllo e maltrattava lei e sua madre. L’attrice ha raccontato che il duca usava modi molto violenti con lei anche quando era una bambina, e questo l’ha segnata molto.

Per tutta la vita l’attrice è rimasta in apnea, cercando di “ingoiare il pianto” per cercare di essere forte, ma non è stato affatto semplice. Così l’attrice ha vissuto per gran parte della sua vita con un senso di inadeguatezza e ansia, costretta ad affrontare gli scontri dei genitori tra loro e anche con lei. Ma c’è di più: Della Rovere ha sofferto molto anche per altri motivi.

Non riesce più

Lucrezia Lante Della Rovere di recente ha parlato anche della sua situazione sentimentale spiegando di essere single ormai da sette anni ma comunque di non desiderare un uomo al momento. Nella sua vita l’attrice ha avuto diversi amori, anche molto lunghi, e oggi sente ancora il bisogno di mantenere i suoi spazi. La donna ha ammesso che non riesce a vedere una presenza maschile in casa sua. Tra i suoi amori più famosi ricordiamo quello con Luca Barbareschi, Giovanni Malagò ed Emiliano Liuzzi.

Liuzzi purtroppo se n’è andato troppo presto e Della Rovere è rimasta molto traumatizzata dalla scomparsa del compagno. L’attrice ha spiegato che è stato il lavoro a salvarla e a permetterle di ricominciare a vivere. Della Rovere ha sempre dimostrato una grandissima forza d’animo e non tutti sarebbero riusciti ad affrontare ciò che ha passato lei nella sua vita. Adesso si sta godendo la sua professione ed è tempo di rinascita anche per lei.