Luca Jurman, “Sono preoccupato” e sgancia la bomba su Amici: dopo la denuncia rompe il silenzio | Molto pericoloso

Luca Jurman ha deciso di fare una diretta da far gelare il sangue ai ‘piani alti’ dopo la denuncia decide di raccontare tutto.

Si riaccende il caso Luca Jurman-Amici dopo le incredibili parole del cantante che hanno sconvolto i fan del talent show: la bomba è stata sganciata e non si può più tornare indietro.

Nella sua confessione Jurman non ha nascosto di essere preoccupato e ora è davvero difficile dire cosa accadrà: la questione è diventata molto spinosa e difficile da gestire, e bisognerà capire come risponderà Mediaset.

Jurman non ci è andato leggero e ha denunciato i comportamenti non solo del programma, ma dell’intero sistema del mondo della musica. Le sue rivelazioni vi lasceranno a bocca aperta.

Insomma, a detta del cantante qualcuno potrebbe non passarla liscia e secondo lui è tempo che gli spettatori sappiano la verità. A giudicare dalle sue parole, le ripercussioni si faranno sentire su larga scala.

Cosa è successo ad Amici

Tutto è cominciato quando nel 2011 Jurman lasciò il programma durante la diretta del Serale, spiegando che non aveva più niente da insegnare. L’insegnante ci avrebbe poi ripensato, secondo la produzione, ma a quel punto gli sarebbe stato negato il ritorno nel programma. Jurman ha sempre negato questa presunta richiesta, e pochi mesi fa è tornato all’attacco prendendosela con Rudy Zerbi e la sua scelta di usare l’autotune, usando parole non troppo leggere.

Il suo attacco si è poi spostato contro i “figli e figliastri” d’arte, come LDA e Holden. L’escalation ha portato alla replica ufficiale da parte della produzione di Amici dove si accusava il cantante di cercare visibilità infangando il nome del programma. Jurman non si è tirato indietro e ha replicato aspramente alle parole della produzione. Adesso però le cose stanno prendendo un’altra piega, molto più pericolosa, e finalmente potrebbe emergere la verità.

L’annuncio di Luca Jurman

Sul suo profilo Instagram ufficiale Luca Jurman ha pubblicato un video che ha scatenato il web. Il cantante ha annunciato una diretta esclusiva su Twitch, senza ancora specificare la data, per parlare di ciò che è successo ad Amici, invitando il maggior numero di utenti a partecipare. Le sue parole hanno fatto preoccupare tutti: Jurman sottolinea infatti che ciò che ha da dire interesserebbe tutti quanti, e quindi è necessario che tutti sappiano. Il cantante ha spiegato che il problema di cui parlerà riguarda l’intero sistema contro cui combatte.

Jurman sostiene che ciò che sta per fare è pericoloso per la sua carriera. A quanto pare le dichiarazioni che sta per fare causeranno un grande scossone nel mondo dello spettacolo, in particolare della musica. Il cantante e produttore discografico si è detto preoccupato che non tutti possano ascoltare le sue parole, ma non le conseguenze che ci saranno su di lui. La questione si infittisce e i fan del programma sono in attesa di scoprire la data in cui Jurman dirà tutta la verità.