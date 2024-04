Antonella Clerici, “Deriso e umiliato” spiattellato tutto sull’ex marito Eddy: addirittura la nausea per…

Antonella Clerici dopo anni di silenzio ha deciso di spiattellare tutto sull’ex marito Eddy Martens e la fine del loro matrimonio.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dagli italiani: conosciuta soprattutto per la conduzione di La prova del cuoco e The Voice, con la sua simpatia è in grado di conquistare tutti.

Negli ultimi tempi l’abbiamo vista in televisione al timone di The Voice Senior, uno dei programmi più seguiti della Rai. Nella trasmissione i cantanti over 60 si contendono la vittoria a colpi di canzoni. La finale è attesa per questo venerdì, il 5 aprile.

La conduttrice sarà anche ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani che tutti attendono con ansia. I fan di Antonella Clerici non vedono l’ora di vederla alle prese con un’intervista non proprio facile.

Molti inoltre sono curiosi di sapere che cosa dirà Clerici dopo le pesanti parole dell’ex marito Eddy Martens: le sue dichiarazioni hanno fatto accapponare la pelle.

Antonella Clerici ed Eddy Martens

Era il 2005 quando Antonella Clerici conosce in Marocco Eddy Martens, un animatore del villaggio turistico dove alloggia. Tra i due scatta la scintilla e la conduttrice, dopo due matrimoni finiti, decide di buttarsi in una nuova avventura. Martens decide di tornare in Italia con lei, ma tutti cominciano subito a parlare della loro differenza di età: la conduttrice infatti aveva all’epoca 42 anni, mentre lui solo 27. Eppure la coppia sembra essere felice, tanto che nel 2009 dalla loro unione nasce Maelle Martens.

Dall’anno dopo però le cose cominciano a precipitare: Martens viene beccato a baciare una ragazza in discoteca a Torino, e poco tempo dopo si scopre che Antonella Clerici ha avuto una breve relazione con Lorenzo Crespi. A quel punto era ormai chiaro che tra i due le cose si fossero incrinate irreparabilmente, e infatti poco tempo dopo i due hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Ora però sono emerse nuove dichiarazioni che hanno cambiato l’opinione del pubblico su come sono andate le cose.

La confessione incredibile

Si è parlato molto e a lungo della fine della storia d’amore tra Antonella Clerici ed Eddy Martens, anche perché dopo 10 anni di relazione e una figlia insieme, l’unica della conduttrice, l’uomo sembrava essere quello giusto per lei. Purtroppo, come ha spiegato Martens, i due litigavano spesso e faticavano a raggiungere un punto d’incontro. La situazione è diventata sempre più difficile, finché i due non sono finiti a tradirsi e, nonostante ci avessero riprovato, le cose poi non hanno più funzionato.

In una recente intervista Eddy Martens ha rivelato che gli ultimi anni della relazione sono stati difficilissimi per lui ed è stato vittima di razzismo da parte di chi conosceva la conduttrice. Molti lo avevano accusato di essersi approfittato della donna per lavorare nel mondo dello spettacolo, e ciò lo ha fatto molto soffrire, tanto che l’uomo ha rivelato che ancora oggi, ripensandoci, gli viene la nausea a ricordare quei momenti terribili. L’uomo ha confessato di essere stato “deriso e umiliato”, criticato aspramente per cose che non aveva fatto. Martens oggi vive a Bruxelles e ha ritrovato l’amore, lontano dalle accuse infondate.