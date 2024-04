Carla Bruni, lotta contro il tumore: la confessione fa calare il gelo | Altro che dipendenze

Carla Bruni è stata ospite dalla Fagnani a Belve e l’intervista ha suscitato scalpore per le dipendenza, ma il vero dramma è un altro.

Cantautrice, attrice e supermodella, Carla Bruni è una delle donne più belle e affascinanti al mondo. Amata anche dagli italiani, la sua ospitata a Belve ha attirato migliaia di spettatori.

La vita dell’ex supermodella non è stata di certo facile: durante l’intervista ha parlato della scoperta dell’identità del suo vero padre, ma anche dell’amore che la lega a Sarkozy, l’uomo che, a detta sa, le ha tolto ogni paura.

Durante la chiacchierata è emerso anche qualche dettaglio sul rapporto con sua sorella, Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista. Ma Bruni ha parlato anche della sua dipendenza, sconvolgendo i suoi fan.

Come se non bastasse, è emersa anche la notizia del tumore che ha stravolto la sua vita. Nessuno si sarebbe mai aspettato di venire a conoscenza di una cosa del genere.

La lotta contro la dipendenza

Carla Bruni si è aperta durante l’intervista a Belve e ha raccontato di avere una tendenza alla dipendenza che rischia di rovinarle la vita. L’attrice ha rivelato di stare molto attenta al fumo e all’alcool perché in poco tempo ne diventa dipendente e non riesce più a controllarsi. Di certo una parte molto dolorosa del suo carattere.

Ma Bruni è anche molto forte, vista la sua lotta contro un terribile tumore che l’ha presa alla sprovvista. I fan dell’attrice sono rimasti sconvolti quando hanno saputo della sua battaglia e hanno condiviso tanti messaggi di affetto con l’ex Première dame di Francia.

La confessione di Carla Bruni

Non tutti sanno che la moglie di Sarkozy ha dovuto lottare contro un tumore. La sua battaglia è cominciata quattro anni fa quando, durante una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. Da lì è iniziato il calvario fatto di intervento chirurgico e radioterapia, percorso che fortunatamente si è concluso per il meglio. Carla Bruni ha spiegato che il suo cancro non era ancora troppo aggressivo ed è riuscita quindi a prenderlo in tempo, prima che diventasse più difficile da trattare.

L’ex supermodella ha sottolineato l’importanza della prevenzione e di eseguire mammografie regolari per bloccare il prima possibile l’insorgenza del tumore. Bruni ha spiegato che, facendo una mammografia ogni anno, è riuscita a prendersi cura di se stessa al meglio. Tantissimi, una volta appresa la notizia, hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza all’attrice, elogiando il suo coraggio e la sua forza. Ora finalmente Carla Bruni sta bene, ma non dimentica mai l’importanza della prevenzione.