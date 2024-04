Fedez, tremendo incidente prima della partenza: il sangue è dappertutto | ha rischiato di m…

Un brutto incidente ha visto coinvolto Fedez nei suoi ultimi giorni a Los Angeles, spavento e sangue dappertutto. Ha rischiato.

Attimi di paura per Fedez: il rapper ha avuto un brutto incidente prima del ritorno a Milano mentre si trovava in una villa a Los Angeles.

Nelle foto condivise si vede chiaramente il sangue, quindi non si tratta di una situazione da poco. I fan sono preoccupatissimi e stanno cercando di capire cosa sia successo e come sta ora il rapper.

La foto ovviamente ha fatto subito il giro del web, quindi la notizia si è diffusa nel giro di pochissime ore. Il rapper era già molto seguito da prima, ma ora che si trova al centro del gossip è difficile nascondere ciò che gli succede.

Tanti non riescono ancora ad accettare che sia successo tutto ciò: l’incidente è stato improvviso e ha lasciato tutti a bocca aperta.

Situazione difficile

Il rapper milanese sta affrontando un momento molto difficile e ha deciso di godersi qualche giorno di spensieratezza al Coachella a Los Angeles. L’evento è stato l’occasione per incontrare vecchi amici e cercare di lasciarsi alle spalle il gossip che lo tampina da tempo, ma a quanto pare non è servito a niente: tutti sono venuti a sapere dell’incidente di Fedez e ormai non riescono a pensare ad altro.

Il rapper si è fatto seriamente male e ora sta recuperando, cercando di rimettersi in sesto. Tanti i messaggi di affetto che lo hanno raggiunto sui social e che gli hanno augurato una pronta guarigione, ma è difficile dire come stanno procedendo le cose.

L’incidente di Fedez

Fedez ha condiviso coi suoi fan un “piccolo” incidente di percorso: dopo essersi alzato in fretta e furia ed essersi preparato di corsa, il rapper è caduto dalle scale della villa che aveva affittato a Los Angeles facendosi un taglio alla caviglia. Nello scatto condiviso da Fedez si vede che effettivamente c’è del sangue, ma per fortuna la caduta non ha provocato altre conseguenze più grave. Sembra una banalità, ma una caduta dalle scale può davvero essere molto pericolosa, se non addirittura fatale in alcuni casi.

Basta posizionare male un piede e si finisce a rotolare giù per i gradini, col rischio di battere la testa oppure farsi una storta e magari rompersi una caviglia. In questo caso è andata bene e probabilmente, a parte un po’ di dolore iniziale, ora il rapper sta meglio e non deve preoccuparsi dell’incidente, ma non si può mai sapere. Sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave e costringerlo a letto per molto tempo. I fan hanno tirato un sospiro di sollievo.