Uomini e Donne, è arrivato il bacio più atteso: Ida “più stupida di…” ormai gli ha ceduto | Lo studio è bollente

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne scatta il bacio più atteso , ma viene fuori che Ida si è solo fatta fregare da lui.

Ida Platano è ormai un volto noto tra gli appassionati di Uomini e Donne. Dal 2017 Ida è entrata a fare parte del dating show più famoso d’Italia.

Nel corso della sua prima esperienza televisiva Ida ha subito ottenuto grande successo grazie alla sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Da allora è passato tanto tempo, ma Ida ha ancora una grande importanza. Il gossip su di lei impazza, soprattutto quando si tratta delle sue storie d’amore.

In questi giorni sembra che un bacio particolarmente appassionato abbia infiammato lo studio televisivo. Ma cosa è successo?

Cosa succederà a Ida nelle prossime puntate di Uomini e Donne e quali sono le indiscrezioni emerse

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di momenti di tensione e decisioni inaspettate. Ma cosa succederà a Ida? E soprattutto quale è la situazione sentimentale di Ida con Mario Cusitore, il conduttore radiofonico napoletano che si è presentato a Uomini e donne per conoscere Ida.

Si può anticipare intanto che nelle puntate che si succederanno dall’8 al 12 aprile la situazione tra Mario e Ida precipiterà definitivamente. Ma cosa succederà?

Uomini e Donne, Ida e Mario: la loro storia ha coinvolto tutti i fan del programma

Nelle prossime puntate Mario Cusitore non si dimostrerà fedele agli impegni presi: Ida non nasconderà la sua delusione per i comportamenti del corteggiatore. Nonostante l’esterna insieme, Mario e Ida non avranno altri confronti durante la settimana.

Ida ammetterà di non poter sopportare la mancanza di attenzioni di Mario e la stessa Maria de Filippi ribadirà che le preoccupazioni sono fondate.

Sempre nelle puntate della prossima settimana, Daniele Paudice farà chiarezza sul suo legame con Beatriz. Il tronista deciderà, dopo averla richiamata, di chiudere ogni possibilità con lei. Daniele mostrerà invece la sua determinazione nel proseguire la frequentazione di Marika e di Gaia. Con entrambe le dame, il tronista uscirà in esterna per poi prendere delle decisioni importanti sul suo futuro sentimentale. Per Valery, invece, le prossime puntate saranno le ultime del programma.

Per gli appassionati del programma di appuntamenti più importante di Italia prossima settimana rappresenterà quindi un momento estremamente importante nel proseguimento delle puntate, con decisioni importanti, colpi di scena e uscite non preventivate da Uomini e Donne.