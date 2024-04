Brando e Raffaella, pronti a fare il grande passo: la notizia riempie di gioia | Ormai hanno deciso

Brando e Raffaella sono usciti insieme da Uomini e Donne a marzo e adesso sono pronti a fare il grande passo. Emozione indescrivibile.

Grande appuntamento sabato 13 aprile su Canale 5. Nel salotto di Verissimo rivivrà l’emozione che ha incantato gli spettatori di Uomini e Donne.

Ospiti della puntata del programma saranno Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. La coppia, uscita da Uomini e Donne a marzo, racconterà la sua storia e il sua legame per la prima volta a Verissimo.

Brando e Raffaella sono riusciti a farsi apprezzare dal pubblico di telespettatori, che attende con emozione la loro apparizione a Verissimo.

Dopo la fine di Uomini e Donne, la giovane coppia è pronta a fare il grande passo. Ormai la notizia non può più essere nascoste. Ecco tutte le indiscrezioni.

Brando e Raffaella si raccontano per la prima volta a Verissimo: le indiscrezioni sulla giovane coppia pronta a fare il grande passo

Brando e Raffaella si sono conosciuti a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal programma lo scorso marzo. Dopo aver trascorso sette mesi nello studio di Maria De Filippi, Brando Ephrikian è riuscito a scegliere la donna con la quale avrebbe voluto passare il resto della vita: Raffaella Scuotto. Dopo un periodo in cui Brando sembrava fosse interessato a Beatriz D’Orsi e dopo la disperazione di Raffaella che li aveva visti baciarsi, il corteggiatore è ritornato sulle sue decisioni e ha scelto Raffaella.

Usciti dal programma, Brando e Raffaella hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. La vacanza romantica a Venezia della coppia subito dopo Uomini e Donne aveva emozionato i fan, ma dopo i primi giorni Raffaella e Brando non erano più comparsi insieme. Poco dopo, un messaggio diffuso su Instagram da Brando ha tranquillizzato gli appassionati del programma. Dal post condiviso sui social, Brando e Raffaella sono apparsi più uniti che mai tanto che ora sarebbero pronti a fare il grande passo.

Il grande passo di Raffaella e Brando: l’emozione della loro storia d’amore iniziata a Uomini e Donne

Brando è nato a Treviso nel 2001 anche se da bambino ha vissuto negli Stati Uniti. È il nipote del direttore d’orchestra Gianni Ephrikian e la prozia è Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi. Raffaella Scuotto è nata a Napoli nel 1999 e ha lavorato come commessa e come hostess anche se sogna di lavorare nel mondo della moda per bambini.

Nel messaggio che Brando ha pubblicato sui social ha scritto che per lui Raffaella rappresenta “comprensione, calore, casa“, la stessa casa che la coppia pronta a fare il grande passo vorrebbe costruire insieme. Sembra quindi che la scelta di Brando tra Raffaella e Beatriz si è dimostrata vincente.