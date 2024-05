Peaky Blinders il Film, arriva la conferma definitiva: ecco quando arriva al cinema la fine degli Shelby | L’attesa sta per finire

La notizia, che ha fatto subito il giro del mondo, è stata diffusa dal creatore della serie, Steven Knight, che ha confermato l’inizio delle riprese per il 2024. I fan sperano di scoprire cosa riserva il futuro per Tommy Shelby dopo il finale della sesta stagione, che ha lasciato molti interrogativi aperti.

Oltre al ritorno di Cillian Murphy, ci si aspetta che nel film riappaiano anche altri personaggi chiave della serie, come Arthur Shelby (Paul Anderson), Polly Gray (Helen McCrory) e Ada Thorne (Sophie Rundle). Il film di Peaky Blinders sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati della serie. Un’occasione per rivivere le avventure della famiglia Shelby e scoprire cosa ne sarà del loro destino.

Le riprese del film inizieranno a Birmingham nel 2024, la città natale dei Peaky Blinders. Nel frattempo, i fan possono rivivere le avventure di Tommy Shelby guardando le sei stagioni di Peaky Blinders disponibili su Netflix, ma ora cosa sappiamo sul film?