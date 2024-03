Peaky Blinders – il film, abbiamo la data: l’uscita più attesa della stagione | Finisce tutto così…

La serie televisiva Peaky Blinders, creazione magistrale di Steven Knight, ha catturato sin dalle prime puntate il cuore degli spettatori con una trama avvincente, la costruzione di un’atmosfera intensa e nebulosa, tipica di un periodo storico e geografico ben preciso.

Ambientata nella Birmingham del dopoguerra, la storia segue le vicende della famiglia Shelby, guidata dal carismatico capofamiglia Thomas Shelby, interpretato in maniera straordinaria da Cillian Murphy. Il successo della serie è stato innegabile, con un supporto da parte degli spettatori sempre crescente grazie anche al lavoro del suo attore principale, Murphy, nominato quest’anno agli Oscar per la sua interpretazione di Oppenheimer.

La sesta stagione, dichiarata come l’ultima, ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, consolidando il già vasto fanbase di Peaky Blinders. Stephen Knight, il geniale creatore della serie, ha colto l’entusiasmo dei fan per una conclusione epica e ha iniziato a ipotizzare la realizzazione di un film.

La notizia ha scatenato l’entusiasmo tra i fedeli spettatori, ansiosi di vedere come si evolverà la storia dei Peaky Blinders sul grande schermo. Chi potrebbe tornare tra i grandi protagonisti di questa immensa serie targata Netflix? Ma soprattutto qual è la possibile data di uscita? Finalmente ci sono novità importanti.

Le Dichiarazioni di Knight e l’Ambiguità sul Film

Mentre per lungo tempo si è parlato del possibile film, solo ora siamo in grado di delineare la sua collocazione temporale. Knight ha dichiarato che la pellicola partirà sicuramente dall’universo originale della serie, suggerendo una possibile presenza di Thomas Shelby e altri personaggi iconici interpretati da attori di calibro come Tom Hardy, Anya Taylor-Joy e Stephen Graham. Nonostante non siano ancora chiari i dettagli della trama, l’ambientazione originale sembra essere una costante che rassicura i fan affezionati.

In una recente intervista rilasciata a Rolling Stones UK, Steven Knight ha affermato: “C’è un’altra storia, mi piacerebbe farne parte, ma dev’essere giusta. Steve Knight ha scritto 36 ore di televisione da capogiro e ne siamo ancora esaltati. Sono davvero orgoglioso dell’ultima serie. Quindi, dovrebbe essere legittimo e giustificato provare a fare ancora meglio”. Queste dichiarazioni lasciano intendere che il creatore della serie sta lavorando con impegno sulla sceneggiatura, confermando quindi che i preparativi del film stanno andando avanti e alimentando di molto la curiosità dei fan.

La Data di Uscita e le Anticipazioni sulle Riprese

Infine, la notizia che tutti attendevano: la data di uscita del film è alla fine quasi “nota”. Steven Knight ha annunciato che le riprese inizieranno a metà del 2024, indicando che il progetto è praticamente in movimento. Siamo certi che rispettando le linee guida del telefilm, il lungometraggio di Peaky Blinders si dimostrerà come un momento davvero epico per il gruppo. Sebbene la data di uscita precisa non sia stata rivelata, è probabile che il film arrivi sul grande schermo nel 2025 o, al più tardi, nel 2026.

In attesa di ulteriori dettagli sulla trama e sulla produzione, i fan dei Peaky Blinders possono già respirare un sospiro di sollievo sapendo che il loro amato mondo sarà immortalato sul grande schermo, regalando un addio epico e memorabile a una delle serie più amate degli ultimi anni.