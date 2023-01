Corsa in ospedale, operazione d’urgenza e vita a rischio | Ore d’inferno per Massimo Boldi e la sua famiglia

La vita del ben noto attore italiano ha avuto alti e bassi, ma due eventi sono stati più difficili per lui: la perdita dell’adorata moglie Maria Teresa e la malattia che lo stava per uccidere.

Massimo Boldi è uno degli attori comici italiani più amati di sempre. Nella mente del pubblico, lui fa coppia fissa con Christian De Sica e insieme sono stati in grado di far ridere tutta Italia, soprattutto con i loro classici ed immancabili Cinepanettoni. Tuttavia, anche Massimo Boldi ha trascorso dei momenti bui e difficili da superare durante il corso della sua vita.

Il primo grande dolore è vedere l’amata moglie Maria Teresa spegnersi dopo una grave malattia e, qualche tempo dopo, essere costretto lui stesso a fare i conti con un altrettanto malanno pericoloso. Questo lo ha portato a condurre una vita molto diversa da prima, con ritmi più moderati e adattati alla sua condizione di salute.

Nel 2004, l’amatissima moglie di Massimo Boldi, ovvero Maria Teresa Selo, è morta a causa di un tumore incurabile contro il quale stava lottando nei suoi ultimi 10 anni di vita. L’attore è stato accanto all’adorata moglie fino al suo ultimo respiro, soffrendo immensamente con e per lei.

Massimo e Maria Teresa sono stati insieme per 30 anni circa, sposandosi nel 1973, ed hanno condiviso molti momenti felici, dagli esordi di Boldi fino al raggiungimento della sua grande notorietà.

Ospite, qualche tempo fa, nel programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone e in onda su Rai1, Massimo Boldi ha raccontato come ha conosciuto la ragazza che sarebbe stata sua moglie per circa 30 anni della sua vita, dicendo: “È stato un incontro folgorante, mi ha colpito immediatamente. La prima volta che siamo usciti insieme ce ne siamo andati al cinema. È stata lei a fare il primo passo. Certo, altrimenti non sarebbe successo nulla.”

La coppia ha avuto tre figlie: Manuela, Micaela e Marta. Boldi si era costruito una grande famiglia, ma purtroppo non è riuscito a trascorrere più tempo con la sua adorata moglie Maria Teresa. Massimo, però, ha rischiato anche di morire a causa di una grave malattia improvvisa.

Qualche anno fa, Boldi ha scoperto di avere una triplice ostruzione delle coronarie che lo hanno costretto ad un ricovero urgente in ospedale e ad un’operazione immediata, senza perdere ulteriore tempo.

L’attore ha subito un intervento molto delicato, con una prognosi incerta, e la sua famiglia ha temuto che non sarebbe sopravvissuto. Per fortuna, l’operazione è andata a buon fine, ma lo stile di vita dell’attore ha decisamente cambiato marcia, diventando più lento e tranquillo, con svariate pause tra un lavoro e l’altro.