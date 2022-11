Massimo Boldi rischio vitale, “Tre arterie completamente occluse”, una situazione drammatica

Il mitico attore comico italiano ha passato dei brutti momenti nella sua vita e ha raccontato quello che ha terrorizzato di più lui e la sua famiglia.

Massimo Boldi è un attore senza età. Benché il tempo passi inesorabile, i suoi film comici non deludono mai e lui riesce sempre a trasmetterci il sorriso che più caratterizza la sua persona e la sua carriera. Ma, nel 2018 è successo un avvenimento pericoloso, che poteva portarci via un comico come pochi.

Prima di intraprendere la carriera di attore, Boldi suonava in una band nella quale c’era anche il suo amico e spalla storica: Christian De Sica. E forse è proprio da qui che è cominciata la loro lunga e inossidabile amicizia.

Tuttavia, dopo anni passati sui set cinematografici, Massimo Boldi si è ritirato per diverso tempo, ritornando poi più brillante che mai per far divertire il suo pubblico fidato. Ma cosa è capitato a Boldi in quel periodo lontano dal cinema? Il 2018 è un anno che non scorderà facilmente.

Uno stop forzato per l’attore comico Massimo Boldi

Lo stato di salute di Boldi ha messo in crisi lui stesso ma più di tutti i membri della sua famiglia, molto preoccupati per le condizioni fisiche dell’amato parente. Le prime avvisaglie sono arrivate al termine delle registrazioni del film “Amici come prima”, che vede Boldi e De Sica di nuovo insieme sul set dopo 13 lunghi anni.

Ha iniziato ad avvertire dei dolori che non poteva ignorare e forse causati dall’operazione importante che l’attore ha subito 4 anni prima, quando l’hanno ricoverato urgentemente per una triplice ostruzione delle coronarie. La dichiarazione Massimo Boldi a proposito di questo episodio è davvero impressionante, ha davvero rischiato la vita:

“L’ho scampata grossa. Durante un controllo che ho fatto al San Raffaele, ho fatto una coronarografia, mi hanno trovato tre arterie completamente occluse. Dovevo ricorrere a un intervento e dovevo scegliere tra by-pass e angioplastica. Parlando con i professionisti, ho deciso di fare un’angioplastica”.

E quindi, Massimo Boldi si è visto costretto a subire un’angioplastica, ovvero un intervento di dilatazione e riparazione dei vasi arteriosi ostruiti. L’intervento non è stato molto invasivo perché i medici hanno usato una tecnologia moderna ed evoluta che consiste nell’immettere, partendo dall’esterno del corpo, un palloncino dilatante.

Per buona sorte, il noto attore comico ha superato il tutto in modo sorprendete e, per la felicità dei suoi fan, adesso può tornare a condividere il suo sorriso gioioso: questo è Massimo Boldi.