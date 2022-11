Totti e Ilary in Tribunale: “Ecco cosa si sono detti” | spunta la verità sull’incontro segreto

Si torna a parlare di Totti e Ilary, che questa volta si sono incontrati in tribunale. L’appuntamento con la legge ha avuto dei risvolti davvero imprevisti: dopo il dibattito, c’è stato un incontro segreto.

L’incontro segreto

Molti si chiedono cosa sia successo nell’aula del tribunale di Roma durante la seconda udienza che ha visto come protagonisti l’ex coppia del momento, Ilary Blasi e Francesco Totti.

I due, infatti, solo qualche settimana fa si erano presentati al cospetto della legge per trovare un accordo con l’aiuto del giudice, visto che tra di loro il tentativo è fallito. Questa seconda udienza, che ha avuto risvolti inaspettati, è stata fissata per risolvere la questione dei Rolex.

I costosi orologi di marca appartenenti all’ex capitano giallorosso, infatti, sono stati presi in ostaggio da Ilary Blasi. Una vendetta servita fredda, che ha infastidito moltissimo Totti, tantoché i due sono finiti davanti a un giudice per la seconda volta. L’obiettivo risolvere definitivamente la questione e riprendere in mano la propria vita, nel caso di Totti con Noemi Bocchi.

Risultato di queste sedute in aula sarà la fine del loro matrimonio, a cui si metterà un punto fermo una volta per tutte. Chissà se saranno messi a tacere anche i gossip.

Ecco cosa si sono detti

Tornando all’ultimo appuntamento presso il tribunale di Roma, alla seduta si è susseguito un incontro segreto che in queste ore ha sollevato un grosso polverone mediatico. Cosa si sono detti? Ecco cosa è successo.

Chiariamo che l’udienza si è tenuta a porte chiuse, quindi in assenza della stampa. Le poche informazioni trapelate sono state rivelate dal Corriere della Sera, a cui Totti aveva rilasciato la famosa intervista fiume nella quale svelata succosi retroscena.

La testata ha informato i propri lettori di un dettaglio particolare: dopo l’udienza, loro due si sono incontrati in solitaria, lontani da occhi indiscreti, per parlare a quattr’occhi una volta per tutte e tentare di trovare un accordo in modo pacifico.

Secondo i rumor, nonostante l’udienza, sarebbe rimasta una questione in sospeso, forse la più importante: Totti e Ilary non hanno ancora trovato un accordo consensuale riguardo alle questioni strettamente familiari che toccano i loro figli, in particolare il mantenimento.

L’indiscrezione rivelata dal Corriere della Sera ha dell’incredibile: a fine udienza, ci sarebbe stato un incontro segreto. I due interlocutori, però, non sono Ilary e Totti, bensì i rispettivi avvocati Antonio Conte, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

Non è chiaro cosa si siano detti esattamente, ma probabilmente i tre legali si sono riuniti per trovare un accordo sulle importanti questioni rimaste in sospeso. Tra queste il mantenimento, la divisione dei beni, gli incontri con i figli.

L’udienza chiave che metterà nero su bianco il tutto è stata fissata a marzo 2023, non ci resta che aspettare l’inizio del nuovo anno.