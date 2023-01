Vite al Limite: perde 400 Kg e diventa irriconoscibile, il Dottor Nowzaradan non può credere ai suoi occhi – FOTO

Sono molti i pazienti, protagonisti di Vite al limite che si presentano dal dottor Nowzaradan per risolvere i loro problemi di obesità o quantomeno limitarli in modo da vivere una vita decente.

Come vi abbiamo raccontato più volte le storie di queste persone sono tutte diverse tra loro pur partendo da una patologia comune. Questo perché ciascun organismo reagisce ai problemi dell’obesità in modo diverso e c’è chi riesce a superarli o attenuarli e chi invece, purtroppo soccombe. La storia di questo concorrente è sicuramente tra le più originali perché è riuscita a sorprendere perfino il dott. Now.

Il dottor Nowzaradan è uno dei dottori più famosi della televisione, protagonista dell’acclamato programma Vite al limite di Real Time che racconta le storie di molte persone nel mondo affette da obesità e che si ritrovano ad affrontare per questo non pochi problemi di salute.

Per questo la loro partecipazione al programma è un modo per provare a risolvere questi problemi. Come più volte abbiamo raccontato qualcuno riesce a risolvere i propri problemi di salute conseguenti all’obesità e vivere addirittura una vita normale, qualcun altro purtroppo soccombe.

La forza di volontà e il fattore psicologico in generale è tutto in certi casi e molte di queste persone vengono innanzitutto da situazioni personali difficili dovute a un passato di maltrattamenti, mancanze e insicurezze che hanno generato vuoti o per meglio dire voragini che queste persone hanno colmato con il cibo.

Vite al limite è un format che nasce proprio con l’obiettivo di fornire una soluzione alternativa al cibo e lo fa innanzitutto con un buon programma d’urto per iniziare a perdere i chili di troppo. L’intervento chirurgico allo stomaco e una buona dieta sono i primi passi.

Nel corso delle molte edizioni di Vite al limite sono stati tanti i pazienti (e i chili di troppo!) passati dal dottor Nowzaradan, uno di questi è arrivato a pesare addirittura 400 chili! Stiamo parlando di Joe Wexler. Qual è stata la sua storia?

Joe Wexler da 400 chili al cambiamento radicale

In questi anni ci sono state 10 edizioni di Vite al limite e in tutto 119 puntate, ma la serie non si è fermata qui perché il formato è ancora in produzione. Si passa tutto sulla dieta che precede e permette l’operazione allo stomaco chiamata bypass gastrico. Come abbiamo già detto questo procedimento permette ai pazienti del dottor Nowzaradan di condurre una vita normale dove per normale si intende anche il semplice atto di potersi alzare e muovere autonomamente o entrare facilmente nelle stanze, alzare le gambe e le braccia senza fatica, insomma vivere.

Joe Wexler è tra i pazienti che hanno saputo riprendere in mano la propria vita ma il percorso non è stato semplice per lui che era arrivato a 400 chili: “Una delle sfide più complicate della mia vita”.

La difficile storia di Joe Wexler

Joe è nato nel Tennessee e arrivato a un peso talmente mastodontico la sua vita era diventata un inferno e il percorso di guarigione non è stato privo di ostacoli: “Per me è stata una delle sfide più complicate della mia vita, una delle cose più difficili che abbia mai fatto”. Dal suo inizio con Vite al limite è arrivato a pesare 130 chili perdendone 232 e ancora oggi è in cura per perdere ulteriormente peso.

Una vita radicalmente cambiata

Già così la sua vita è radicalmente cambiata ma la svolta gli è arrivata anche dalla conoscenza di Sarah. I due si sono incontrati in una chat per il sostegno psicologico in queste circostanze e parlando parlando si sono innamorati.

La storia però è finita dopo un po’ perché lei lo ha tradito con un altro anche se sono rimasti in buoni rapporti. Ma Joe non si è perso d’animo e oggi ha una nuova relazione ed è anche più soddisfatto nel lavoro: “Lavoro per una grande azienda, la mia nuova fidanzata è una gran bella persona, e sono tornato ad essere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici più cari”.