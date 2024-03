Kate Middleton, l’annuncio dei medici fa tremare: è questione di mesi ormai | Dopo la foto tutto è crollato

Arriva l’annuncio più temuto da parte dei medici di Kate Middleton, ormai è questione di mesi. Un durissimo colpo per tutti.

Dopo la triste notizia del ricovero in ospedale di Kate Middleton e della sua operazione, torna ad esserci grande preoccupazione per la principessa.

In un clima di sconforto e ansia, il popolo britannico ha appreso la notizia dell’intervento chirurgico di Kate e della malattia drl re Carlo.

Proprio poche ore fa era stata pubblicata una foto che mostrava Kate, appena uscita dal castello di Windsor, in auto insieme alla madre.

Eppure, l’annuncio appena dato dai medici ha scosso notevolmente la casa reale. I pareri dei dottori di Kate Middleton non lasciano dubbi.

L’annuncio dei medici di Kate Middleton non lascia più dubbi: le speranze finora avute dalla famiglia reale sono scomparse

Quando ormai due mesi fa Kate è stata ricoverata in ospedale, tutto il mondo è rimasto sorpreso dalla notizia, mostrando non poca preoccupazione. Ancora oggi, le ragioni per le quali la principessa sia stata operata chirurgicamente non sono state rese note.

La principessa ha trascorso tredici giorni all’ospedale britannico, la London Clinic, per poi tornare all’Adelaide Cottage a Windsor. Qui Kate si è potuta riunire e William e ai tre figli. In una nota inviata da Kensington Palace si comunicavano le dimissioni dalla clinica e si spiegava che la Principessa del Galles avrebbe avuto bisogno di rimettersi in forze dopo l’intervento. La notizia dei medici da poco diffusa, però, ha destato ulteriore preoccupazione.

Le condizioni di salute di Kate Middleton e la prima foto dopo l’intervento chirurgico

A seguito dell’intervento all’addome effettuato alla London Clinic, e dopo una degenza di tredici giorni, Kate Middleton è stata dimessa. Lasciato l’ospedale la principessa è andata nella casa di campagna reale insieme alla famiglia. A due mesi dall’operazione all’addome, sul New York Post è stata pubblicata la prima foto di Kate dopo l’intervento. Lo scatto, che mostra la principessa in un’auto Audi accanto alla madre Carole vicino al castello di Windsor, è stato diffuso in esclusiva in Italia dal settimanale Chi.

Le condizioni di salute di Kate Middleton sono però ancora critiche. I tabloid hanno diffuso i pareri per nulla positivi dei medici di Kate. Secondo i dottori la principessa avrà bisogno di un periodo molto più lungo, rispetto a quanto inizialmente stabilito, per potersi rimettere in salute.

Secondo quanto riferito da un esperto della famiglia reale a The Express, per un recupero completo Kate potrebbe avere bisogno fino a dieci mesi di tempo. Dallo scatto fotografico condiviso risulta comunque che Kate si sente meglio.