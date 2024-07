Fedez, è successo nella notte: ritorno di passione con Chiara e sono stati visti da tutti | È finito il teatrino

Per Fedez questa è un’estate molto calda, è successo tutto nella notte. Ritorno di passione con Chiara e lo ha fatto davanti a tutti.

Questa estate non potrebbe essere più calda, soprattutto per Fedez: il rapper è finito più volte sulle prime pagine dei giornali di gossip per le sue avventure amorose, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Sembra che il rapper e Chiara Ferragni si siano riavvicinati: è successo tutto in una “notte di passione” che non è affatto sfuggita agli italiani. Lo hanno fatto praticamente davanti a tutti.

Mentre il rapper si mostra in varie località di mare insieme anche a Garance Authié, in realtà c’è ancora del tenero per Chiara e il suo gesto confermerebbe un ritorno di fiamma.

Ma cosa è accaduto tra i due? Sui social non si parla d’altro che di un nuovo capitolo per i Ferragnez e per molti la certezza di rivederli di nuovo insieme, riappacificati.

Un’estate molto calda

I presunti flirt di Fedez hanno riempito le pagine dei giornali, ma ora sembra che la sua relazione con Garance Authié sia confermata e stabile. O almeno, così si pensava: i due sono stati visti a bordo dello stesso yacht a passare le vacanze insieme, ma il rapper, a giudicare da ciò che è accaduto poche notti fa, starebbe pensando ancora a Chiara.

E l’influencer cosa dice in merito? Chiara Ferragni si è mantenuta più riservata riguardo alla “notte di passione”, ma molti continuano a sperare che si esponga di più e confermi finalmente il riavvicinamento. Nonostante l’entusiasmo dei fan, bisogna fare un passo alla volta.

Fedez e Chiara Ferragni: si riaccende la passione?

Possibile che tra i due ci sia di nuovo un tira e molla? L’ultima mossa del rapper farebbe pensare proprio a questo secondo molti. Nella notte tra il 22 luglio e il 23 luglio, Fedez ha ricominciato a seguire l’ex moglie su Instagram e a coloro che sperano in un ritorno di fiamma non è sfuggito questo particolare. La notizia ha fatto subito il giro del web e i fan dell’ex coppia hanno sperato immediatamente che ci fossero novità positive nel loro rapporto. A quanto pare, però, il riavvicinamento è più difficile del previsto.

L’influencer infatti non ha ricambiato il follow, mentre il rapper la mattina dopo ci aveva già ripensato. Una “notte di passione social” che ha sconvolto gli amanti del gossip e che, anche se è durata poco, ha riacceso la speranza. A pubblicare la notizia è stata Deianira Marzano, condividendo sulle sue storie le prove condivise dai fan. A quanto pare l’esperta di gossip aveva “previsto” che dopo l’estate sarebbero tornati insieme, e saremmo ormai agli sgoccioli. Sarà vero? Quello che molti giudicano un “teatrino”, un tira e molla continuo, finirà con un riavvicinamento definitivo o si concluderà nel peggiore dei modi?