Chiara Biasi, l’amica di Chiara Ferragni invischiata con Tony Effe: “Mano nella mano in aeroporto” | Abbiamo le foto

L’amica di Chiara Ferragni ha pescato tra i suoi ‘avanzi’? È stata beccata mano nella mano proprio con lui. Invischiata con Effe.

Cosa sta succedendo tra Chiara Biasi, Chiara Ferragni e Tony Effe? Questo triangolo amoroso potrebbe essere molto pericoloso e le ultime foto raccontano che l’amica dell’influencer è invischiata con il cantante.

Proprio pochi giorni fa si parlava di un possibile flirt tra Ferragni e Tony Effe: i due sono stati visti insieme in un ristorante a Milano e anche in altre occasioni, e in tanti stanno sperando in una nuova coppia.

Ma c’è anche chi è convinto che in realtà sia già tutto finito. E ora? A quanto pare Chiara Biasi non si è tirata indietro ed è andata a “ripescare” tra le conoscenze della sua amica.

In molti li hanno visti mano nella mano in aeroporto e non hanno dubbi sulla natura della loro relazione. Ora non si aspetta altro che una conferma dei due, ma anche di un commento da parte dell’influencer.

Chiara Biasi e Chiara Ferragni

Le due Chiare si sono conosciute molti anni fa: entrambe blogger e amanti della moda, sono diventate amiche proprio grazie a questa passione e non si sono mai allontanate. Le due si sono conosciute su una piattaforma chiamata 2.0 e hanno subito fatto amicizia, trovandosi sulla stessa lunghezza d’onda.

A quanto pare sarebbe molto concordi anche sugli uomini a cui accompagnarsi, visto ciò che emerso negli ultimi giorni: Biasi sarebbe invischiata con Tony Effe e non si parla d’altro. Ma la verità è un po’ diversa.

Mano nella mano a…

Deianira Marzano, esperta di gossip, ha occhi e orecchie ovunque: durante una puntata di Radio Marte ha confermato che Chiara Biasi è stata vista mano nella mano con Antonio Pulvirenti, lo stylist di Tony Effe. I due erano insieme all’aeroporto di Orio al Serio, diretti a Santorini, e infatti poi sono comparse delle foto sui social di entrambi che li mostrano in vacanza. I due sono stati attenti a non mostrarsi insieme nelle storie, ma ormai lo sapeva già tutta Italia e quindi non è stato difficile fare due più due.

Insieme sul quad e in spiaggia, la presunta nuova coppia potrebbe essere nata dal contatto tra Chiara Ferragni e Tony Effe. Durante la puntata di Radio Marte è emerso inoltre che è stato proprio lo stylist di Tony Effe ad aver organizzato la cena durante la quale il cantante è stato con l’influencer milanese. Insomma, Pulvirenti ha cercato di fare cupido e alla fine è stato lui a innamorarsi. Ora gli utenti non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia, oltre a voler sapere che cosa accadrà tra Chiara Ferragni e Tony Effe.