Chiara Ferragni, è successo nella notte quello che in tanti temevano: preoccupazione per il figlio Leone | Stavano uscendo dal…

È successo tutto nella notte, quello che in tanti temevano per il figlio Leone si è avverato, scatta la preoccupazione generale e anche di troppo.

La situazione attraversata da Chiara Ferragni negli ultimi mesi non è stata di certo delle migliori.

L’impero da lei costruito in un decennio si è sgretolato in poche settimane.

Dalle accuse di frode fiscale, alla separazione dal marito Fedez, all’odio degli haters sui social, alla perdita di follower, alla chiusura dei suoi negozi. Questa situazione difficile si è riversata anche nell’armonia famigliare.

Secondo gli utenti dei social sarebbero proprio queste le ragioni che avrebbero spinto il figlio di Chiara Ferargni e Fedez, Leone, a spiegare un concetto particolarmente impegnato alla sorellina Vittoria.

Le parole del piccolo Leone alla sorellina Vittoria: gli haters di Chiara Ferragni si scatenano nei commenti social

Da ormai sei mesi i nomi di Fedez e Chiara Ferragni sono al centro del dibattito pubblico. Il rapper e l’influencer già facevano parlare di loro prima della separazione e dell‘inchiesta sul caso Pandoro. Adesso, però, con le voci di gossip sui nuovi amori del rapper l’attenzione mediatica sulla coppia è aumentata.

A risentire di questa nuova situazione sarebbero stati soprattutto i figli piccoli della coppia, il bimbo di cinque anni Leone e la bambina di tre anni Vittoria. Un video da poco postato da Chiara sul proprio profilo TikTok ha riacceso l’attenzione del web sul modo in cui i bambini avrebbero affrontato la situazione.

“Diventi grande quando senti l’ansia”: l’interpretazione della vita da parte di Leone scatena gli haters

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha trascorso l’intera giornata con i suoi bambini. Dopo aver portato Leone e Vittoria al parco divertimenti Gardaland, Chiara ha organizzato una serata al cinema per vedere l’ultima pellicola della Disney Pixar, Inside Out 2. Come tutti i film della Walt Disney, Inside Out ha la capacità di far riflettere sia adulti sia bambini sui temi di volta in volta affrontati. Chiunque guardi Inside Out non potrà fare a meno di riflettere sulle emozioni e così hanno fatto anche i figli di Chiara Ferragni.

Appena tornati a casa, l’influencer ha postato un video in cui spiega che Leone ha appena condiviso “una massima” con la sorellina. Chiara è rimasta colpita dal fatto che il bambino ha spiegato alla piccola che si “diventa grande quando si inizia ad avere ansia”. Subito si sono scatenate le polemiche sui social. Gli utenti si sono scagliati contro le parole riportate da Ferragni sostenendo che il bambino sarebbe stato influenzato dalla situazione dei genitori e avrebbe risposto di conseguenza con un senso di ansia e agitazione. Secondo gli haters, la stessa ansia vissuta dal padre Fedez riguardo alle condizioni di salute potrebbero aver indotto il bambino a preoccuparsi.