Sanremo 2025, arriva il primo nome: era finito nel dimenticatoio ma ci pensa Carlo Conti a tirarlo fuori | Lo hanno spifferato da…

Uscita l’indiscrezione piccante su Sanremo 2025, ecco il primo nome in lizza per la kermesse più gettonata del nostro Paese. Colpo di Conti.

Non siamo nemmeno a metà estate e si parla già di Sanremo 2025. Il motivo? È uscito il primo nome in lizza per la kermesse e i telespettatori sono già impazziti.

Con il ritorno di Carlo Conti alla conduzione del Festival è già scoppiato il caso Sanremo e tutti sono curiosissimi di sapere chi saranno i cantanti in gara. Tra i nomi dei prossimi concorrenti ce n’è uno che fa davvero molta gola.

Da anni non si sente molto parlare di lui in televisione, quindi sarebbe un ritorno davvero incredibile. Un gran bel colpo per Carlo conti, considerando che, vista la curiosità, saranno in tantissimi a seguire il contest canoro.

Ma chi c’è dietro il nome misterioso? Sappiamo che siete molto curiosi e a breve vi sveleremo tutto. Vi stupirete di sapere che proprio lui sta per tornare sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti torna all’Ariston

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della tv italiana e difficilmente ha sbagliato un colpo nel corso degli anni. I telespettatori non vedono l’ora di rivederlo all’opera sul palco dell’Ariston e sanno già che il prossimo Sanremo sarà un successone. Stando alle anticipazioni condivise dallo stesso conduttore, tornerà la divisione tra Big e Nuove Proposte e ci sarà qualche piccola modifica per rendere le serate più coinvolgenti, sia per il pubblico che per i cantanti in gara.

Attorno ai nomi dei co-conduttori e degli ospiti c’è ancora un grosso alone di mistero, ma tutto verrà rivelato a tempo debito: in fondo ancora mancano più di 6 mesi alla kermesse e Conti vuole prendersi tutto il tempo per scegliere le migliori persone da avere al suo fianco. Ma un nome sembra che sia stato già deciso: una scelta che segna un grande ritorno inaspettato e che attirerà migliaia di telespettatori.

Sanremo 2025: il grande ritorno di…

Sembra proprio che tra i cantanti in gara ci sarà anche Valerio Scanu: il suo è un grande ritorno dopo anni di silenzio (perlomeno in televisione) e i fan del cantante non stanno più nella pelle. A rivelare questa possibilità è stata Deianira Marzano su Instagram, sottolineando di essere contenta per l’artista e per questa nuova opportunità.

Al momento né il cantante né Carlo Conti hanno confermato o smentito la notizia, quindi i fan di Scanu sono in trepidante attesa di sapere di più su questa indiscrezione e possibilmente ottenere degli indizi che confermino la presenza del loro beniamino alla kermesse. Scanu salirà davvero sul palco dell’Ariston? Nei prossimi mesi, magari molto presto, ci sarà la notizia definitiva.