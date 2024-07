Chiara Ferragni, tradita e pugnalata alle spalle di nuovo: adesso che sembrava felice arriva la nuova bordata da lui | Basta uomini

Nuova mazzata sui denti per Chiara Ferragni, non bastava la chiusura dello store di Milano e rovinarle l’estate, adesso anche la nuova pugnalata alle spalle

Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa al mondo, ha vissuto un anno decisamente turbolento. Dagli scandali al crollo del matrimonio con Fedez, il 2024 si è rivelato un periodo complesso e pieno di sfide per l’imprenditrice digitale. Ripercorriamo insieme gli eventi salienti di quello che molti hanno definito un vero e proprio “annus horribilis” per la Ferragni.

Tutto è iniziato con il cosiddetto “Pandoro Gate”. Chiara Ferragni è stata accusata di frode in merito alla vendita di un pandoro di lusso, il cui prezzo esorbitante e le presunte irregolarità nella distribuzione hanno scatenato un putiferio sui social media. La situazione è degenerata al punto da richiedere un’indagine ufficiale, che ha portato alla scoperta di violazioni fiscali.

A marzo, è arrivata la notizia che la Ferragni è stata sanzionata per circa un milione di euro. Tuttavia, nel suo ultimo comunicato stampa, l’influencer ha cercato di trasformare la sanzione in un atto di beneficenza, chiamandola “donazione“. Questa scelta non è passata inosservata e ha suscitato ulteriore indignazione. Molti hanno criticato Chiara per non essersi assunta pienamente le sue responsabilità, vedendo in questa mossa un tentativo di mascherare le conseguenze delle sue azioni.

A complicare ulteriormente la situazione, è arrivata la notizia della separazione da Fedez. Il matrimonio dei “Ferragnez” era stato un evento mediatico senza precedenti, seguito da milioni di fan in tutto il mondo. Tuttavia, negli ultimi mesi, sono emerse indiscrezioni su tensioni e problemi irrisolti tra i due, culminati in una separazione ufficiale. Questo evento ha gettato ulteriori ombre sulla già difficile situazione personale e professionale della Ferragni.

La chiusura dello store di Milano

Non bastava la tempesta mediatica e personale, anche sul fronte imprenditoriale le cose non sono andate per il meglio. Il suo famoso store a Milano, inaugurato con grande clamore e visto come un simbolo del suo successo, è stato chiuso. Le ragioni ufficiali parlano di difficoltà economiche e di gestione, ma la chiusura dello store è stata un duro colpo per la sua immagine pubblica e per il suo business.

Adesso, però, arriva forse la batosta finale: proprio un uomo che lei conosce molto bene sembra che stia agendo di nascosto. Un situazione davvero delicata, quella che sta attraversando che forse la spingerà a pronunciare un sonoro “basta uomini”. Proprio lui ha deciso di agire alle spalle della Ferragni e di unirsi ad un’altra persona molto importante per lei.

Fabia Damato si unisce a…

Un nuovo scoop è emerso di recente, aggiungendo un ulteriore tassello a questo anno da incubo per Chiara Ferragni. Secondo le indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia, il suo ex manager e forse ex amico, Fabio Maria Damato, ha trovato un nuovo lavoro presso un posto molto caro alla Ferragni. Si tratta di Vincenzo Dascanio, il flower designer che ha curato l’allestimento del matrimonio dei Ferragnez, e una figura molto vicina alla donna.

Le voci suggeriscono che Damato potrebbe lavorare direttamente per Dascanio o addirittura avviare una propria agenzia di talenti. Questo sviluppo è stato percepito come una “pugnalata alle spalle” per Chiara, già provata dagli eventi dell’ultimo anno. La notizia ha sollevato ulteriori domande su come la Ferragni affronterà questo ennesimo colpo e quale sarà il futuro delle sue collaborazioni e delle sue amicizie nel mondo dello spettacolo e del business.