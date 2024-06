Chiara Ferragni, ufficializza il divorzio con un comunicato davanti a tutti: per lui è un fallimento e rimarrà senza soldi | Adesso l’amore è proprio finito

Chiara Ferragni ha detto basta, arriva il comunicato ufficiale del divorzio, dopo anni al suo fianco è chiusa. Per lui è un fallimento.

La notizia ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan della coppia più amata e seguita d’Italia: Chiara Ferragni e Fedez. Dopo anni di matrimonio, eventi condivisi, e due bellissimi figli, la celebre influencer e imprenditrice digitale ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con il rapper milanese.

La crisi tra i due è stata inevitabile e con il tempo la situazione si è aggravata. Secondo fonti vicine alla coppia, la decisione di Chiara è stata ferma e irrevocabile, dopo un lungo periodo di riflessione e tentativi di salvare il rapporto.

Per Fedez, che aveva sempre espresso pubblicamente il suo amore e la sua dedizione alla moglie, questo rappresenta un vero e proprio fallimento personale e professionale. Infatti, ci sono ulteriori sviluppi riguardanti gli alimenti.

Già in passato si vociferava che Chiara avrebbe richiesto una cifra significativa per il mantenimento dei figli e delle spese familiari, si parlava di una somma intorno ai 40 mila euro al mese. Ora, questa cifra sembra essere stata confermata, facendo sollevare non poche sopracciglia tra i commentatori e gli osservatori della scena mediatica.

Separazione ufficiale: Fabio Maria Damato lascia la gestione delle società del gruppo Ferragni

Fabio Maria Damato, figura di spicco e manager di punta del gruppo Ferragni, ha annunciato la sua uscita dalle società Fenice e TBS Crew. La notizia è stata diffusa attraverso una nota ufficiale in cui si comunica che a partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale.

Damato, che ha ricoperto il ruolo di direttore generale e consigliere, è stato un elemento chiave nella crescita e nello sviluppo delle società legate a Chiara Ferragni, celebre imprenditrice e influencer italiana. Sotto la sua guida, Fenice e TBS Crew hanno consolidato la loro posizione nel mercato della moda e del digital marketing, espandendo notevolmente la loro influenza e portando avanti numerosi progetti innovativi.

Un nuovo capitolo per Damato e le Aziende

L’uscita di Damato segna l’inizio di un nuovo capitolo sia per il manager che per le società del gruppo Ferragni. La nota ufficiale rilasciata sottolinea come il cambiamento faccia parte di un più ampio percorso di rinnovamento aziendale, suggerendo una strategia volta a introdurre nuove energie e prospettive nel management delle aziende. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sulle future opportunità professionali che Damato intende perseguire, è evidente che la sua esperienza e il suo know-how rappresenteranno un valore aggiunto in qualunque settore decida di operare.

La partenza di un manager di tale calibro solleva domande su come Fenice e TBS Crew affronteranno questa transizione e quali saranno le prossime mosse per mantenere il loro slancio nel mercato. È possibile che le aziende stiano già valutando nuovi candidati per il ruolo di direttore generale e consigliere, cercando figure in grado di proseguire nel percorso di crescita e innovazione tracciato da Damato.