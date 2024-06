Fabio Maria Damato, volano stracci dopo il ‘licenziamento’ da Chiara Ferragni: non ci sta e ribatte per le rime | Zittisce tutti

Fabio Maria Damato sembra non essere molto d’accordo con quello che gli è appena successo, la risposta piccata dopo l’uscita dalla società.

Alla fine è successo: dopo numerose indiscrezioni riguardo al rapporto incrinato tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, quest’ultimo si è visto costretto a dire addio alle società per le quali ha dedicato diversi anni della sua vita. Il manager e amico della Ferragni è stato messo alla porta e subito sostituito con altre due figure professionali che hanno preso il suo posto.

Dopo la notizia del licenziamento da Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., Damato non si è certo risparmiato con le parole e sul suo profilo social di Instagram ha voluto chiarire una volta per tutte come sono andati realmente i fatti. Sappiamo che il rapporto tra il manager e l’influencer ha iniziato a rompersi dal cosiddetto Pandoro-Gate ma sono emersi altri dettagli.

Secondo alcuni commenti e durante l’intervista a Belve, Fedez avrebbe fatto intendere che Fabio Maria Damato sarebbe una delle cause per le quali lui e la sua ormai ex moglie Chiara si sarebbero lasciati. Il rapper non apprezzava il modus operandi di Damato e secondo lui il manager è il primo responsabile del caso Balocco.

Da quando Fedez ha parlato in questo modo, diversi rumor su un possibile benservito di Fabio Maria dalle società della Ferragni sono iniziati a girare per i vari social media. Adesso queste voci di corridoio sono diventate realtà e il general manager ha dovuto lasciare le aziende, ma ha anche chiarito il suo punto di vista e la sua verità.

L’addio di Fabio Maria Damato

Mercoledì 13 giugno è arrivato un comunicato ufficiale delle aziende Fenice e The Blonde Salad Crew che informa l’imminente cessazione di Fabio Maria Damato dal suo ruolo di direttore generale e consigliere per entrambe le società. Dal prossimo 16 giugno Damato non avrà più questo ruolo e verrà sostituito da altre due figure.

Stiamo parlando di Lorenzo Castelli e Alessandro Marina, il primo è uno dei manager proveniente dai team di Paolo Barletta e il secondo è un consulente nell’ambito della moda milanese. Com’è facilmente deducibile, a Damato il licenziamento non è stato poi tanto gradito e l’ormai ex manager della Ferragni ha voluto dire la sua.

Le dichiarazioni di Damato

Fabio Maria Damato ha voluto comunicare la realtà dei fatti attraverso il suo profilo social di Instagram mettendo in chiaro come sono andati realmente i fatti. L’uomo afferma che, dopo mesi di numerose riflessioni, avrebbe deciso lui stesso di dimettersi dalle società e, quindi, non sarebbe stato licenziato ma è lui che si sarebbe ritirato.

Per rafforzare la sua versione dei fatti, Damato ha anche scritto che avrebbe acconsentito alla richiesta delle società di restare con loro fino a giugno anche se il suo coinvolgimento non era più presente nelle operazioni di comunicazione partite dal 17 dicembre 2023. Questa è la sua versione dei fatti e che sia la verità o meno, l’unica certezza è che Fabio Maria Damato sarà fuori dai giochi dal prossimo 16 giugno.