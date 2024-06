Antonella Clerici, “una condizione clinica grave…” le parole del medico che spaventano: ecco come sta davvero | Molta paura

Antonella Clerici ha raccontato di aver subito un’operazione d’urgenza e che le sono state asportate le ovaie, il medico spiega che…

Una delle conduttrici più solari e gioiose della televisione italiana ha visto spegnersi il suo sorriso quando, giovedì 6 giugno, ha scoperto di diversi operare con urgenza. Antonella Clerici ha subito un delicato ma necessario intervento chirurgico alle ovaie a seguito di un semplice controllo di routine.

La sua vacanza che partiva da Roma per raggiungere un’amica e andare insieme a Napoli si è trasformata in un incubo e in poco tempo si è vista trasportare in sala operatoria per rimuovere del tutto le sue ovaie. Ricoverata all’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, la Clerici ha subito un delicato ed invasivo intervento chirurgico che la costringe a diverso tempo di convalescenza.

I fan della conduttrice si sono alquanto spaventati quando hanno scoperto l’accaduto e le parole del medico possono gettare nello sconforto chiunque. Operarsi alle ovaie è una condizione clinica grave che può comportare diverse conseguenze e adesso tocca ad Antonella Clerici riuscire a superarle al meglio.

Per fortuna, l’operazione della presentatrice è andata bene e l’unica cosa che rimane da fare è quella di rimettersi al più presto e di riposarsi durante il periodo della convalescenza. Tuttavia, il tema ovaie e le rispettive operazioni non è da considerare di poco conto e l’unica arma che abbiamo per evitare il peggio è la prevenzione.

Cisti ovarica, cos’è

La Clerici è stata operata d’urgenza perché aveva una cisti ovarica e, come ha spiegato il medico di un’importante clinica privata italiana, l’epilogo per questa diagnosi può essere diverso da paziente a paziente. Una cisti ovarica è una sacca a contenuto liquido, con diverse dimensioni, che si può formare all’interno dell’ovaio principalmente a causa di alterazioni a livello ormonale.

Nella maggior parte dei casi le cisti ovariche sono benigne, coinvolgono entrambe le ovaie e si presentano senza sintomi. Normalmente, le cisti ovariche riescono a guarire da sole in pochi mesi e possono colpire le donne di qualsiasi età. Tuttavia, il periodo in cui le cisti ovariche possono presentarsi con maggiore probabilità è l’adolescenza, quando i livelli di ormoni non sono regolari.

I casi più gravi

Avendo chiarito che le cisti ovariche sono quasi sempre presenze benigne che possono formarsi a qualunque età e guariscono autonomamente dopo pochi mesi (definite cisti funzionali), dobbiamo prestare maggiore attenzione ai casi meno comuni e, quindi, più gravi. Una condizione clinica grave che non si può ignorare è l’endometriosi, ovvero la presenza extrauterina del tessuto che, di solito, riveste la parte interna dell’utero.

Le cisti ovariche si presentano senza sintomi ma quando sono piuttosto grandi, più di 5 cm, possono provocare forti dolori durante l’intimità, rendere più difficile urinare e avere sempre la sensazione di doverlo fare. Inoltre, è possibile avere la febbre, i conati di vomito e le vertigini come sintomi della presenza di una o più cisti ovariche. Un altro caso grave è quando le cisti ovariche si torcono, provocando un dolore acuto e rendendo necessario l’intervento chirurgico.