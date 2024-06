Wilma De Angelis, un addio che strazia il cuore: non ce l’ha fatta a 94 è orfana | La famiglia si stringe nel dolore

Wilma De Angelis, un addio straziante che spezza il cuore a 94 anni è orfana, la famiglia si stringe nel dolore.

Wilma De Angelis è sempre stata una delle cantanti italiane più note: fin da giovanissima ha debuttato nel mondo della musica, stupendo tutti con la sua voce unica.

Nel 1959 ha debuttato al Festival di Sanremo con Nessuno e Per tutta la vita, consacrandosi al pubblico italiano e ottenendo buona parte della popolarità che poi l’ha accompagnata negli anni.

De Angelis nella sua carriera è stata anche conduttrice e attrice teatrale, spaziando in molti generi. Da sempre simbolo dell’Italia, purtroppo al suo nome è legato un terribile destino che fa rabbrividire.

Proprio di recente abbiamo assistito a un addio straziante che ha sconvolto l’Italia intera, visto che la cantante è così popolare e amata. Nessuno se lo aspettava ed è difficile accettarlo.

Un dolore atroce

Una delle canzoni più note interpretate dalla cantante è Patatina del 1961: il successo è stato talmente grande che la cantante da quel momento è stata soprannominata “Miss Patatina” e “la Patatina della canzone italiana”, e ancora oggi è conosciuta anche con quei nomi.

Quella di Wilma De Angelis è una vita piena di successi, ma la donna ha anche vissuto dei dolori tremendi nella sua vita. Un esempio è la morte di suo fratello Aldo: nel 2021 il Covid lo ha portato via a pochi giorni dal suo 88° compleanno. La cantante ha raccontato quella terribile esperienza spiegando che inizialmente tutta la famiglia era speranzosa che ce l’avrebbe fatta; alla fine poi c’è stato il peggioramento improvviso per cui non c’è stato nulla da fare.

Il dolore di Wilma De Angelis

“Ora mi sento orfana” aveva detto la cantante, ricordando con commozione il fratello scomparso nel difficile periodo della pandemia. I fan della donna si sono stretti a lei e le hanno trasmesso tutto il loro affetto in un momento così tremendo. Il suo ricordo del fratello ha emozionato tutti e in tanti hanno partecipato al funerale dell’uomo. La cantante però non si è lasciata abbattere e ha continuato con i suoi impegni, anche televisivi, sempre tenendo vivo il ricordo del fratello scomparso.

Proprio di recente, lo scorso aprile, la cantante è stata ospite del programma I migliori anni condotto da Carlo Conti. La sua presenza ha emozionato tutti quanti perché a 94 anni si è presentata a cantare carica di energia. La cantante ha ringraziato il pubblico per averle ridato la “giovinezza” e Carlo Conti le ha ricordato il suo ruolo centrale nella storia della musica italiana. Un momento molto emozionante che tutto il pubblico ricorderà per sempre.