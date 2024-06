Lutto Carlo Conti, è morta Francesca dopo una vita al suo fianco: la malattia l’ha strappata via | Si stringono tutti nel cordoglio

Tremendo lutto per Carlo Conti, è morta Francesca dopo anni al suo fianco, il brutto male l’ha strappata alla vita troppo presto.

Molto spesso la vita ci mette a dura prova portandoci via persone a cui vogliamo troppo bene anche solo per pensare che, un giorno, ci lasceranno per sempre. Uno dei conduttori di punta della Rai sta vivendo proprio questa situazione, vedendosi portare via una donna che ha significato molto nella sua vita.

Stiamo parlando di Carlo Conti e del fatto che ha detto addio per sempre alla sua Francesca, una figura femminile importante che è stata al suo fianco per una vita e che adesso lo ha lasciato improvvisamente dopo anni di dolore. Un forte lutto che ha toccato non solo Conti in prima persona ma anche tutti i suoi amici e colleghi che hanno potuto conoscere Francesca.

Il lutto colpisce chiunque e in qualsiasi ambito delle nostre vite e adesso il mondo della televisione manda i suoi ultimi saluti e ricordi a Francesca Frongia, storica truccatrice della Rai che grazie al suo lavoro ha potuto fare la conoscenza di moltissimi VIP. Tuttavia, sono proprio questi ultimi ad essersi detti fortunati ad aver conosciuto una donna solare e sorridente come Francesca.

In un post di Instagram, Carlo Conti ricorda e saluta la sua make-up artist storica che lo ha sempre accompagnato in tutte le sue avventure televisive, prima tra tutte Tale e Quale Show, dove il reparto trucco e parrucco è di fondamentale importanza. Al suo saluto, si sono aggiunti moltissimi commenti pieni di affetto e dolore dedicati a Francesca, sempre ricordata e insostituibile.

Il ricordo per Francesca Frongia

Tra i vari commenti, saluti e messaggi di cordoglio ci sono state anche alcune conduttrici tv che hanno preferito salutare e ricordare Francesca Frongia durante i loro programmi. Bianca Berlinguer ha ricordato la donna durante una puntata di È sempre Cartabianca in onda su Rete 4 e ha sottolineato come la Frongia non fosse solo una make-up artisti ma anche una grande amica.

La caratteristica messa in evidenza da ogni amico e collega di Francesca nell’esprimere il loro pensiero è il ricordo di lei sempre allegra, sorridente e felice anche quando stava soffrendo da morire a causa della sua malattia che, alla fine, l’ha portata alla morte. Guardando dall’esterno, nessuno si poteva mai immaginare che la Frongia avesse un male del genere dentro di lei.

La morte inaspettata ma inevitabile

Francesca Frongia è stata strappata alla vita all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas contro il quale stava combattendo già da diverso tempo. Per un anno e mezzo la storica truccatrice della Rai si è vista costretta a lottare contro il cancro e a nascondere il dolore per poter regalare gioia e buonumore a tutte le persone intorno a lei.

Per questo motivo Carlo Conti e tutti i personaggi pubblici hanno ricordato Francesca con grande affetto ringraziandola per essere stata sempre gentile, affabile, solare, educata e gioiosa anche nel momento peggiore della sua vita. La donna ha lavorato fino all’ultimo e il suo percorso non verrà mai dimenticato.