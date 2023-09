News Lutto Carlo Conti: la perdita straziante lo ha distrutto | “Vorrei rivederla” Di Federico Del Ferraro - 16

Il famoso conduttore televisivo ha rilasciato una commovente intervista ed ha ricordato una persona che non c’è più.

Carlo Conti è uno dei volti più noti della televisione italiana. Principalmente conduttore televisivo, ma anche produttore, autore e conduttore radiofonico, Conti è nell’Olimpo del piccolo schermo italiano insieme ad altri giganti, suoi “rivali”, come Amadeus, Flavio Insinna o il compianto Fabrizio Frizzi.

Il curriculum di Carlo Conti è immenso e gli italiani che non ne conoscono il viso o il nome si contano sulla punta delle dita.

Conti è principalmente noto per aver condotto il quiz L’Eredità, passato di mano a tanti grandi conduttori, ma anche per Tale e Quale Show, dove alcune celebrità si sfidano in interpretazioni canore.

I Migliori Anni, ideato da Conti stesso, dove diversi decenni della storia passata si sfidano con canzoni e personaggi; o il festival di Sanremo, di cui ha condotto tre edizioni dal 2015 al 2017.

La dolorosa ed emozionante confessione

Proprio in occasione della nuova edizione del suo gioiello, I Migliori Anni, Carlo Conti si è concesso ai microfoni di Chi e si è sbottonato sulla sua vita privata, mostrando al pubblico il suo lato puramente umano dietro la professionalità del conduttore. La domanda dell’intervistatore virava già sull’emotivo: “Quale persona vorrebbe rivedere?”, è stato chiesto a Conti, che senza esitazione ha risposto: “Vorrei rivedere mia mamma”.

Come cantava Guccini, Di mamme ce n’è una sola, e infatti tutti siamo legati alla nostra. Carlo Conti non fa eccezione, anzi, ha condiviso con lei – Lolette, si chiamava – un legame molto speciale per tutta la vita fino al 2002, anno della sua scomparsa. A ventuno anni dalla dipartita Conti è tornato a ricordarla, non la prima volta che questo accade, dimostrando che il suo amore dura ancora e durerà per sempre. I suoi successi negli ultimi due decenni avrebbero senza dubbio reso Lolette molto orgogliosa.

La storia di Carlo e Lolette

Carlo Conti e sua madre Lolette hanno avuto un rapporto particolarmente forte e speciale: il padre, Giuseppe Conti, è morto quando Carlo aveva appena diciotto anni e le responsabilità della crescita del bambino sono ricadute tutte sulla madre. Conti ha raccontato in passato di come sua madre mantenesse un doppio lavoro per non far mancare nulla a Carlo, e tutti questi sacrifici hanno temprato il forte rapporto che già esiste fra una madre e suo figlio.

Carlo Conti è genitore egli stesso; dopo la relazione con la showgirl Roberta Morise, Conti ha conosciuto Francesca Vaccaro sul set di Domenica In, che lui conduceva, e i due si sono sposati nel 2012. Dal matrimonio di Carlo e Francesca nel 2014 è nato Matteo, unico figlio della coppia. Il ricordo di Lolette continua a spronare ed ispirare Carlo Conti ancora oggi ad essere un professionista ed una persona migliore.