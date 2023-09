News Il rompicapo matematico dei 3: se lo risolvi sei un vero genio | Non ci riesce nessuno Di Federico Del Ferraro - 16

Scopri la tua intelligenza con questo interessante test che metterà alla prova la tua capacità di adattamento.

Internet offre l’opportunità di affrontare diversi tipi di test, ma ognuno è diverso dall’altro. Essi possono stimolare diversi tipi di intelligenza: alcuni propongono quesiti di logica, altri richiedono affilate abilità visive, altri ancora si risolvono interpretando alcuni elementi. Si può eccellere in una qualsiasi di queste categorie senza necessariamente brillare nelle altre; i risultati ci dicono infatti quale è il nostro punto forte fra quelli citati ed altri.

Il test che proponiamo oggi è uno di quelli che sfidano il pensiero laterale, ovvero l’abilità di confrontarsi con un problema apparentemente irrisolvibile o illogico e trovarvi invece una soluzione dopo aver adottato un nuovo punto di vista. Troverai quindi una situazione che a prima vista sembrerà matematicamente errata ed il tuo compito sarà quello di trovare la chiave di lettura giusta per renderla corretta.

Il rompicapo dei tre è il seguente: una manciata di fiammiferi compongono l’operazione matematica 3 – 3 = 3; questo calcolo è chiaramente sbagliato, e sarà compito tuo aggiustarlo spostando solo due fiammiferi. Dovrai risolvere il rompicapo nel minor tempo possibile, quindi concentrati a dovere e prosegui al test qui sotto.

Fatto? Assicurati che l’operazione aritmetica finale sia corretta e che tu l’abbia ottenuta spostando solo e soltanto due fiammiferi, né più né meno. Se hai rispettato le regole e lo hai risolto, complimenti, sei riuscito a sciogliere il rompicapo dei tre. Se invece la soluzione ti sfugge prova ancora prima di leggere la soluzione a seguire.

Rompicapo dei tre: la soluzione

Se non sei riuscito a risolvere il rompicapo dei tre vi invitiamo anzitutto a riprovarci con un nuovo approccio. Puoi provare ad armarti di carta e penna e ridisegnare l’enigma per poter avere un esempio davanti a te del rompicapo su cui scrivere e fare delle prove. Ti offriamo un indizio: le soluzioni sono più di una.

Passiamo ora a come risolvere il rompicapo. Come detto sopra, il rompicapo dei tre aveva due possibili soluzioni: la prima era quella di prendere il fiammifero in alto a destra del primo 3 e spostarlo in basso a sinistra per formare un 5; il secondo spostamento avviene nell’ultimo 3, dove il fiammifero in basso a destra andrà in basso a sinistra e formerà un 2. Il risultato finale sarà 5 – 3 = 2.

La seconda soluzione

I più astuti saranno arrivati già anche alla seconda soluzione, che altro non era se non una variazione della prima. Il primo spostamento, quello che trasforma un 3 in un 5, rimane invariato. Il secondo spostamento lo si effettua tale e quale ma non sull’ultimo 3, bensì sul secondo 3. Ciò che otteniamo è 5 – 2 = 3.

Come è andata? Speriamo che il test possa avervi divertito, ciò che questi tipi di quiz dovrebbero sempre fare per rendere la sfida sia competitiva che godibile.